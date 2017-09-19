Украинские медики проводят предупредительную акцию протеста против медреформы

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Украинские медики выступают против принятой Верховной радой в первом чтении медицинской реформы. Более трех тысяч работников медицинской сферы во вторник проводят в Киеве предупредительную акцию протеста.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, сначала они собрались на площади Независимости, а потом длинной колонной выдвинулись к Верховной раде по улице Грушевского, которую правоохранители рано утром перекрыли для транспортного движения.

Медики требуют внести изменения в проект бюджета-2018, которые предусмотрят необходимое финансирование для обеспечения конституционных прав граждан на бесплатную, качественную и доступную медицинскую помощь. Протестующие также требуют назначить министра здравоохранения (сейчас должность и. о. министра здравоохранения Украины занимает американка Ульяна Супрун - прим. ТАСС), увеличить финансирование медицины не менее чем на 3,9 млрд гривен ($150 млн), погасить задолженность по выплате зарплаты и своевременно ее выплачивать.

"Ситуация в отрасли здравоохранения стала критической. Не закуплено никаких медикаментов из выделенных 6 млрд гривен в этом году, а из оплаченных 4 млрд гривен в прошлом году, поставлено лишь 50%. Существует многомиллионная задолженность по зарплатам. Именно поэтому состоится предупредительная акция протеста Профессионального союза работников здравоохранения", - отметила председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Для обеспечения правопорядка в центре столицы задействовано около 2,5 тыс. правоохранителей. Заместитель главы Нацполиции - начальник киевской полиции Андрей Крищенко пояснил, что это связано с массовыми акциями протеста.

"Правоохранители ограничили движение по улице Грушевского и по улице Институтской. Будет проводиться поверхностная проверка, другие превентивные меры, необходимые для обеспечения порядка", - добавил Крищенко. По его словам, сейчас правонарушений и провокаций не зафиксировано.

Возле Верховной рады установили рамки-металлоискатели. Всех людей, которые хотят пройти в направлении гостиницы "Киев" пропускают только через рамки. Правоохранители также проверяют содержимое сумок.

Кроме того, усилена охрана здания парламента. На входе во второй подъезд находится около двух десятков полицейских. Для обеспечения порядка привлечены бойцы Национальной гвардии.