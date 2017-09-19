Мединский открыл памятник Михаилу Калашникову в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский открыл памятник выдающемуся конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. Торжественная церемония прошла в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская, передает корреспондент ТАСС.

"Михаил Калашников - воплощение самых лучших черт русского человека. Его необычайная природная одаренность, простота, честность и организационный талант позволили ему создать целую линейку оружия по защите Отечества. Среди которых, конечно, автомат Калашникова, являющийся настоящим культурным брендом России", - сказал Мединский.

Министр также поблагодарил правительство Москвы, которое в рамках программы благоустройства города обустроило сквер на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская. Мединский напомнил, что недалеко от сквера находится Оружейный переулок, в котором исторически столетиями селились московские оружейники.

"Теперь, благодаря памятнику Калашникову, это место будет легко найти на карте. А сквер, я надеюсь, станет любим москвичами", - отметил глава ведомства.

Восьмиметровая фигура конструктора, держащая автомат АК-47, установлена Российским военно-историческим обществом при поддержке Мосгордумы и корпорации "Ростех". Проект архитектурно-художественного решения скульптурной композиции подготовил народный художник России Салават Щербаков. В ансамбль также входят образы земного шара и святого Георгия Победоносца.