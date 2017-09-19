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Совет Общественной палаты утвердил 30 регионов, где будет донабор в ОНК

Общество
19 сентября, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

В ОП пояснили, что из предварительного списка исключен Ямало-Ненецкий автономный округ по просьбе главы региональной Общественной наблюдательной комиссии

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Совет Общественной палаты (ОП) определил 30 регионов, в которых будет проведена процедура донабора в Общественные наблюдательные комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы (ОНК). Об этом говорится в сообщении пресс-службы палаты, поступившем в ТАСС во вторник.

"Члены совета Общественной палаты РФ утвердили перечень субъектов РФ, в которых будет осуществлена процедура дополнения составов Общественных наблюдательных комиссий новыми членами. В список вошли 30 регионов", - отмечается в документе.

В ОП пояснили, что из предварительного списка исключен Ямало-Ненецкий автономный округ по просьбе главы региональной ОНК. Кроме того, дополнительный набор будет проведен в ОНК Крыма - в комиссию включат представителей духовного управления мусульман Крыма, которых не было в первоначальном составе комиссии.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о процедуре донабора в ОНК.

Документом предусматривается, что решение о дополнении состава общественной наблюдательной комиссии новыми членами в пределах численности, установленной для соответствующего субъекта РФ, принимается советом Общественной палаты РФ по собственной инициативе, либо по предложению уполномоченного по правам человека в РФ и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), либо по обращению соответствующей ОНК или не менее трех руководящих коллегиальных органов общественных объединений, обладающих правом на выдвижение кандидатур в состав наблюдательной комиссии.

В начале лета СПЧ заявил о необходимости проведения донабора в ОНК в 55 регионах.

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