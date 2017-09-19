Совет Общественной палаты утвердил 30 регионов, где будет донабор в ОНК

Почти миллион заявок подано на покупку билетов на матчи ЧМ-2018Спорт 19 сентября, 12:11
ФАС продлила срок рассмотрения заявки об объединении "Яндекс.Такси" и UberЭкономика и бизнес 19 сентября, 12:02
ФАС проводит анализ ранжирования ответов в поисковых системах Google и "Яндекс"Экономика и бизнес 19 сентября, 11:59
Власти Новосибирской области не намерены запрещать показ "Матильды", несмотря на угрозыКультура 19 сентября, 11:49
Федеральная грузовая компания в августе увеличила объем перевозок на платформах на 21%Транспорт 19 сентября, 11:47
Француз Окон продлил контракт с командой "Формулы-1" "Форс Индия" на сезон-2018Спорт 19 сентября, 11:41
Сельский стартап: оставить Латвию ради нижегородской глубинкиВ стране 19 сентября, 11:28
"Рособоронэкспорт" с начала года законтрактовал более 100 тысяч автоматов КалашниковаЭкономика и бизнес 19 сентября, 10:58
Будогосский заявил, что у него нет оснований покидать пост главы судейского корпуса РФССпорт 19 сентября, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Совет Общественной палаты (ОП) определил 30 регионов, в которых будет проведена процедура донабора в Общественные наблюдательные комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы (ОНК). Об этом говорится в сообщении пресс-службы палаты, поступившем в ТАСС во вторник.
"Члены совета Общественной палаты РФ утвердили перечень субъектов РФ, в которых будет осуществлена процедура дополнения составов Общественных наблюдательных комиссий новыми членами. В список вошли 30 регионов", - отмечается в документе.
В ОП пояснили, что из предварительного списка исключен Ямало-Ненецкий автономный округ по просьбе главы региональной ОНК. Кроме того, дополнительный набор будет проведен в ОНК Крыма - в комиссию включат представителей духовного управления мусульман Крыма, которых не было в первоначальном составе комиссии.
7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о процедуре донабора в ОНК.
Документом предусматривается, что решение о дополнении состава общественной наблюдательной комиссии новыми членами в пределах численности, установленной для соответствующего субъекта РФ, принимается советом Общественной палаты РФ по собственной инициативе, либо по предложению уполномоченного по правам человека в РФ и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), либо по обращению соответствующей ОНК или не менее трех руководящих коллегиальных органов общественных объединений, обладающих правом на выдвижение кандидатур в состав наблюдательной комиссии.
В начале лета СПЧ заявил о необходимости проведения донабора в ОНК в 55 регионах.