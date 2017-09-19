Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: россияне считают государство и банки ответственными за защиту персональных данных

Общество
19 сентября, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Большинство респондентов знают о способах защиты со стороны государства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россияне считают, что отвечать за сохранность персональных данных граждан при проведении финансовых операций должны в первую очередь государство (35%) и банки (32%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Смотрите также

Роскомнадзор обновил список стран с адекватной защитой прав субъектов персональных данных

Роскомнадзор сможет штрафовать за нарушения закона о персональных данных

"Яндекс" отрицает передачу персональных данных украинских пользователей спецслужбам РФ

"Основную ответственность за сохранность персональных данных, которые используются при проведении финансовых операций, россияне чаще возлагают на государство (35%) и банк или другие финансовые структуры (32%), чем на самих себя (14%)", - отмечают социологи. При этом о необходимости государственной защиты данных чаще всего высказываются люди среднего и пенсионного возраста (42% среди 45-59-летних, и 39% среди 60-летних и старше).

Большинство респондентов знают о способах защиты персональных данных со стороны государства. Так, четверть (26%) опрошенных назвала контроль со стороны спецслужб, еще четверть (26%) - персональную электронную подпись, около трети (31%) - контроль со стороны ЦБ, еще столько же (31%) респондентов рассказали о специальном разрешении для организации на обработку персональных данных. Кроме того, больше половины опрошенных (56%) высказались о необходимости максимальной защиты при применении электронной подписи.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16-17 сентября 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
2
Задержан подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока в Москве
3
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
4
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
5
Все операторы отправили в ФАС предложения по отмене внутрисетевого роуминга
6
Порошенко заявил, что Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборону
7
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама