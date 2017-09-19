ВЦИОМ: россияне считают государство и банки ответственными за защиту персональных данных

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россияне считают, что отвечать за сохранность персональных данных граждан при проведении финансовых операций должны в первую очередь государство (35%) и банки (32%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Основную ответственность за сохранность персональных данных, которые используются при проведении финансовых операций, россияне чаще возлагают на государство (35%) и банк или другие финансовые структуры (32%), чем на самих себя (14%)", - отмечают социологи. При этом о необходимости государственной защиты данных чаще всего высказываются люди среднего и пенсионного возраста (42% среди 45-59-летних, и 39% среди 60-летних и старше).

Большинство респондентов знают о способах защиты персональных данных со стороны государства. Так, четверть (26%) опрошенных назвала контроль со стороны спецслужб, еще четверть (26%) - персональную электронную подпись, около трети (31%) - контроль со стороны ЦБ, еще столько же (31%) респондентов рассказали о специальном разрешении для организации на обработку персональных данных. Кроме того, больше половины опрошенных (56%) высказались о необходимости максимальной защиты при применении электронной подписи.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16-17 сентября 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.