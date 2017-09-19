Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов побывают в ДВФУ и центре "Океан"

Общество
19 сентября, 11:14 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, сентября. /ТАСС

На Дальнем Востоке для участников фестиваля пройдут дискуссии по проблемам биомедицины, исследований моря, молодежной политике, разработке и внедрения нанотехнологий

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Участники и гости XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в рамках региональной программы побывают в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) и во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Океан". На этих площадках они станут участниками научных дискуссий и мастер-классов по изготовлению сувениров, сообщает во вторник пресс-служба администрации Приморского края.

"На региональную программу потенциальные участники заявлялись в течение месяца через официальный сайт фестиваля. Владивосток занял в неофициальном рейтинге второе место по интересу зарубежных участников после Санкт- Петербурга. Ключевыми площадками региональной программы станут ДВФУ и Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Писатель Ник Вуйчич выступит на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Более 200 студентов посетят ПНТЗ на Урале в рамках Всемирного фестиваля молодежи

Уточняется, что в ДВФУ запланировано проведение дискуссий по проблемам биомедицины, исследований моря, молодежной политике, разработке и внедрения нанотехнологий. В "Океане" для участников и гостей фестиваля подготовлены мастер-классы по изготовлению сувениров, которые каждый сможет увезти в память о Приморье - деревянный кораблик, русскую куклу или поделку из песка.

"Основная цель [региональных программ] заключается в том, чтобы зарубежные участники могли познакомиться с различными регионами России и затем рассказать о своих впечатлениях остальным делегатам. Поэтому наша сверхзадача - максимально красиво, интересно, ярко представить Приморский край", - приводит пресс-служба слова директора департамента по делам молодежи администрации края Александра Кайдановича.

Предполагается, что в период фестиваля во Владивосток приедут 100 иностранных участников из 50 стран, а также 100 человек из субъектов Дальнего Востока.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 в Сочи. Праздник мирового молодежного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах: представителей НКО, молодежи, достигшей успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
2
Задержан подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока в Москве
3
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
4
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
5
Все операторы отправили в ФАС предложения по отмене внутрисетевого роуминга
6
Порошенко заявил, что Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборону
7
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама