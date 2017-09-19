Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов побывают в ДВФУ и центре "Океан"

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Участники и гости XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в рамках региональной программы побывают в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) и во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Океан". На этих площадках они станут участниками научных дискуссий и мастер-классов по изготовлению сувениров, сообщает во вторник пресс-служба администрации Приморского края.
"На региональную программу потенциальные участники заявлялись в течение месяца через официальный сайт фестиваля. Владивосток занял в неофициальном рейтинге второе место по интересу зарубежных участников после Санкт- Петербурга. Ключевыми площадками региональной программы станут ДВФУ и Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ДВФУ запланировано проведение дискуссий по проблемам биомедицины, исследований моря, молодежной политике, разработке и внедрения нанотехнологий. В "Океане" для участников и гостей фестиваля подготовлены мастер-классы по изготовлению сувениров, которые каждый сможет увезти в память о Приморье - деревянный кораблик, русскую куклу или поделку из песка.
"Основная цель [региональных программ] заключается в том, чтобы зарубежные участники могли познакомиться с различными регионами России и затем рассказать о своих впечатлениях остальным делегатам. Поэтому наша сверхзадача - максимально красиво, интересно, ярко представить Приморский край", - приводит пресс-служба слова директора департамента по делам молодежи администрации края Александра Кайдановича.
Предполагается, что в период фестиваля во Владивосток приедут 100 иностранных участников из 50 стран, а также 100 человек из субъектов Дальнего Востока.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 в Сочи. Праздник мирового молодежного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах: представителей НКО, молодежи, достигшей успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой.