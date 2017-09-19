ООН: более 40 млн людей в мире находятся в рабстве

ЖЕНЕВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 40 млн людей в мире являются жертвами современных форм рабства. Эти цифры приведены в опубликованном во вторник докладе Международной организации труда (МОТ) и австралийской неправительственной организации Walk Free Foundation, подготовленном при содействии Международной организации по миграции. Согласно документу, в мире также насчитывается около 152 млн работающих детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет.

"По оценкам, 40,3 млн людей являются жертвами современного рабства, по состоянию на 2016 год. Это означает, что в любой из дней 2016 года более 40 млн мужчин, женщин и детей принуждались к труду помимо их воли или же вынуждены были жить в принудительном браке, на который не давали согласия", - говорится в исследовании.

Авторы доклада считают, что на принудительных работах в мире занято 24,9 млн человек, а в принудительном браке живут 15,4 млн человек. При этом "непропорционально высоко" современными формами рабства затронуты женщины и девушки (28,7 млн, или 71%). Они составляют "99% жертв коммерческой секс-индустрии и 58% жертв в других секторах, при этом 40% являются жертвами принудительного труда, установленного властями, а 84% были принудительно выданы замуж".

Четверть "современных рабов" - это дети, говорится в докладе. В принудительном браке в 2016 году состояли 5,7 млн детей и подростков в возрасте до 18 лет, причем в 44% случаев принудительный брак был заключен до достижения 15-летнего возраста. Примерно каждый пятый из занятых на принудительных работах (18%) - ребенок или подросток. Детский труд применяется в первую очередь в сельском хозяйстве (более 70% занятых), сфере услуг (более 17%) и промышленности (около 12%).

Как заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер, авторы исследования, публикуя эти данные во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, "посылают ясный сигнал: мир не достигнет Целей устойчивого развития, если резко не усилит борьбу с этими язвами". Это исследование, подчеркнул он, поможет выработать меры для предотвращения принудительного и детского труда.

Согласно принятым государствами-членами ООН в 2015 году Целям устойчивого развития, принудительный труд и детский труд должны быть искоренены в мире к 2025 году.