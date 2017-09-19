Кабмин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о продаже Дома Финляндии в Петербурге

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму межправсоглашение о продаже Финляндии помещений в Санкт-Петербурге. Информация об этом размещена во вторник в думской электронной базе данных.
Соответствующее российско-финское соглашение было подписано 4 июля 2017 года. Речь идет о продаже Дома Финляндии на ул. Большая Конюшенная в Санкт-Петербурге, который был передан ранее в долгосрочную аренду финской стороне.
В сопроводительных материалах отмечается, что "между Санкт-Петербургом и автономной некоммерческой организацией науки и культуры "Институт Финляндии в Санкт-Петербурге" .... был заключен договор аренды от 17 ноября 2006 г. помещений площадью 4 515,3 кв. м в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 4-6-8, литера А, сроком действия до 18 октября 2056 г."
Эти помещения являются объектами культурного наследия регионального значения. На территории комплекса находятся представительства финских организаций, занятых в сфере культуры, науки и бизнеса, таких как Институт Финляндии, Финско-российская торговая палата, финская школа, представительства городских властей городов Хельсинки, Тампере, Котка и Турку.
Здание, в котором располагаются помещения, было торжественно открыто как Дом Финляндии главами правительств России и Финляндии Владимиром Путиным и Матти Ванханеном "в 2009 году, а в 2015 году финляндская сторона обратилась с предложением о выкупе", отмечается в пояснительной записке.