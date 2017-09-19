Аксенов настаивает на расследовании по факту нарушения газоснабжения в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов настаивает на проведении прокуратурой республики расследования по факту нарушения газоснабжения в домах 1,2 тыс. жителей Феодосии. Об этом он во вторник сообщил журналистам.

Семь месяцев назад порядка 1,2 тыс. семей остались без газа, как ранее сообщал Аксенов, по вине управляющей компании. Глава Крыма, узнав о проблеме в сентябре от депутата Госдумы Руслана Бальбека, заявлял журналистам, что местные чиновники не попытались разобраться в этой ситуации.

"Я сейчас буду ттребовать проведения расследования с привлечением сотрудников прокуратуры республики, на каком основании такое количество людей на такое время отключили от газа", - сказал Аксенов.

По его мнению, к расследованию следует подключить правоохранительные органы, поскольку феодосийские власти и проверяющие органы проявили "полное безразличие". Глава Крыма не исключил, что это была "спланированная акция" с целью вымогательства денег у жителей.

"Изначально все проверяющие выписывали людям акты о том, что дымовентиляционные каналы не соответствуют никаким требованиям, после этого прокурор Феодосии присылает в "Крымгазсети" требование отключить людей от газа. После этого никаких работ по устранению [дефектов в дымовентиляционных каналах] не делается, с людей вымогают деньги, просят, чтобы люди уплатили деньги за подписание документов о том, что (дымовентиляционные каналы) соответствуют требованиям. У меня возникает навязчивая идея, что все это было спланировано совместно с участием многих лиц из разных структур", - заявил Аксенов.

По последним данным, 90% квартир уже подключены к газу, сообщил он.

"По итогу в течение 10-20 дней… закроем этот вопрос", - заверил Аксенов.

"Возмутительно, что более семи месяцев люди сидели без газа, и на это было наплевать и депутатскому корпусу, и администрации Феодосии, и правоохранителям", - добавил глава республики.