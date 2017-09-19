Частью мемориала жертвам репрессий "Стена скорби" станут 170 камней из 58 регионов России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Природные камни из регионов России, чья история связана с репрессиями ХХ века, переданы во вторник скульптору и автору монумента "Стена скорби" Георгию Франгуляну. Доставку 170 камней из 58 регионов России организовал Фонд Памяти.

"Люди неравнодушные откликнулись на наш призыв и собирали камни. Некоторые камни приходилось доставать со дна Рыбинского водохранилища", - сказал глава Государственного музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти Роман Романов. По его словам, камни прислали из Спасо-Прилуцкого монастыря Вологодской области, где в 30-е годы прошлого века располагалась тюрьма. "За каждым камнем стоит отдельная история", - отметил Романов.

В саду памяти Музея истории ГУЛАГа журналистам продемонстрировали присланные камни, в частности, из Свердловской области (12-й км Московского тракта), из Новой Москвы (Коммунарка). "Точное количество расстрелянных там людей не установлено", - сказал глава Фонда памяти.

Скульптор Георгий Франгулян подчеркнул, что камни - одна из значимых составляющих замыслов монумента. "Изначально идея такая пришла в авторский замысел. К счастью, откликнулся народ… Я бы даже сказал, что это не камни - это знаки памяти", - отметил скульптор.

Монумент памяти жертв репрессий

Указ о создании монумента жертвам политических репрессий подписал президент России Владимир Путин осенью 2015 года.

Всего на конкурс было представлено 336 проектов. Члены жюри, в состав которого вошли деятели культуры и представители общественных организаций, выбрали проект архитектора Георгия Франгуляна. Основу бронзовой композиции составляют множество человеческих фигур, взмывающих ввысь. По краям монумента расположатся рельефные скрижали, где на разных языках будет написано слово "Помни". Площадь перед монументом предполагается выложить камнями, привезенными из мест, где располагались лагеря и тюрьмы ГУЛАГа.

Открытие мемориала, строящегося на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова, запланировано на 30 октября 2017 года, в День памяти жертв политических репрессий.