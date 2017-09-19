Минюст: почтовые интернет-ресурсы не имеют права на разглашение тайны переписки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Почтовый оператор является полноценным оператором связи, на которого распространяются ограничение, связанные с разглашением конфиденциальной информации из переписки, вне зависимости от содержания пользовательского соглашения. Об этом на заседании в Конституционном суде (КС) заявила советник министра юстиции РФ Мария Мельникова.

КС во вторник рассмотрел дело о проверке статьи закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая позволила уволить сотрудника одной компании за пересылку самому себе служебных документов с корпоративной на личную электронную почту как за разглашение конфиденциальной информации. Заявитель оспорил увольнение в суде, настаивая, что почтовый оператор Mail.ru выступает как представитель услуг связи и защищает конфиденциальность переписки.

Суды, однако, признали предоставляющую услуги электронной почты компанию обладателем пересылаемой пользователями информации, так как по условиям пользовательского соглашения с клиентом она может как ограничить, так и разрешить доступ к сведениям, содержащимся в электронных почтовых ящиках абонентов.

"Это [почтовый оператор] полноценный оператор связи, на которого распространяются все ограничения, связанные с ним. Если пользовательское соглашение выходит за рамки закона, то, на наш взгляд, такое пользовательское соглашение необходимо оспаривать в суде", - сказала она, отметив, что при этом оснований признать оспариваемые положения несоответствующими Конституции нет.

История вопроса

В 2016 году Александр Сушков был уволен с должности директора департамента по договорно-правовой работе компании "Стройтрансгаз" за разглашение охраняемой законом тайны. Его трудовой договор содержал положение об обеспечении режима конфиденциальности информации, однако он переслал ряд служебных документов с адреса корпоративной почты на личную. Заявитель оспорил увольнение в суде, но проиграл.

По мнению заявителя, оспариваемое положение пункта 5 статьи 2 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", определяющее понятие "обладатель информации", не соответствует статьям 19 (часть 1), 23 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции РФ, поскольку "дает право лицу, оказывающему услуги электросвязи, на информацию, содержащуюся в получаемых или отправляемых абонентами электронных сообщениях, в том числе на доступ к этой информации".

Использовать личную почту или нет

По мнению полномочного представителя Совета Федерации в КС Андрея Клишаса, главный вопрос в этом деле - имеет ли право работодатель устанавливать специальные правила работы с информацией. "Самое важное, мне кажется, вправе ли частные лица, коммерческие организации, устанавливать некие специальные требования работы с информацией, которую они считают коммерческой тайной, значимой для компании, - сказал он журналистам после заседания суда. - Мы полагаем, что такие требования могут быть установлены, и сотрудники должны их выполнять".

Совет Федерации считает оспариваемые нормы соответствующими Конституции. С ним согласен и полномочный представитель президента в КС Михаил Кротов. "Следует учитывать, что практика направления конфиденциальной информации работниками организаций на личный адрес электронной почти не представляется правомерной, поскольку у такой организации в дальнейшем отсутствует возможность осуществлять контроль за ее распространением, которое может быть осуществлено путем дальнейшей переправки документов на иные адреса электронной почты", - говорится в письменном отзыве Кротова.

Всех уволить

Полномочный представитель правительства РФ в КС Михаил Барщевский отметил на заседании суда, что если признать увольнение заявителя законным, то получается, всех его знакомых также можно уволить за использование личной почты. "Все пользуются электронной почтой. Я не слышал о том, чтобы электронная почта давала возможность несанкционированного ознакомления третьим лицам с отправляемой документацией, если это не преступление, действия хакеров", - сказал он.

При этом, по его словам, увольнение заявителя - вопрос судов общей юрисдикции. "Если государство допускает такого вида коммуникацию, если им дали лицензию, то я, как гражданин, исхожу из правомерности использования данного вида сервиса", - добавил он.