В Саратовской области из аварийного жилья осталось расселить 5 тыс. человек

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САРАТОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Около 5 тыс. человек осталось переселить из аварийного жилья в Саратовской области, что составляет порядка 25% от плана, сообщает во вторник пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ региона.
Область неоднократно попадала в список отстающих регионов, но власти были намерены успеть выполнить указ президента и закончить расселение к 1 сентября 2017 года.
По данным Минстроя, задержки были вызваны недостатком финансирования. В феврале 2017 года Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил дополнительно 1 млрд рублей на реализацию программы в регионе.
"В Саратовской области осталось переселить 4,9 тыс. человек (около 25%) из аварийного жилья площадью 77,99 тыс. кв. м", - отметили в пресс-службе, не уточнив сроков выполнения программы.
По данным пресс-службы, на данный момент 14,36 тысячи человек уже переведены из аварийных помещений общей площадью 242 тыс. кв. м. Всего необходимо было расселить 19,2 тыс. человек.
Программа переселения из аварийного жилья реализуется на территории Саратовской области с 2012 года. На 1 января 2012 года аварийным было признано 322 тыс. квадратных метров жилья.