Медведев обсудил с главой Кабардино-Балкарии меры по ликвидации последствий ЧС в регионе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым обсудил меры, которые принимаются в регионе по ликвидации последствий ЧС - схода два крупных селевых потока.

Коков доложил Медведеву, что "общими усилиями, прежде всего с помощью правительства, федеральных министров и ведомств нам удалось в кратчайшие сроки восстановить, во-первых, электроснабжение, дорогу и газ". Власти республики активно взаимодействовали и в рамках правительственной комиссии с МЧС, Министерством обороны. "Все это ускорило процесс ликвидации самых главных вопросов", - отметил глава Кабардино-Балкарии.

По его словам, был создан воздушный коридор, почти 1,5 тысяч человек были эвакуированы из зоны ЧС. "В настоящее время люди уже возвращаются в Приэльбрусье, там идет обычный, размеренный образ жизни", - рассказал Коков.

Что касается федеральной трассы, которая, по словам Кокова, на восьми участках "была снесена" в ходе ЧС, сейчас идет активная работа с Росавтодором.

Власти республики ведут работу и с газовыми корпорациями для ликвидации последствий ЧС. В некоторых местах газ еще идет по временной схеме, уточнил он, но в тоже время уже все подготовлено для того, чтобы стационарно поставить газовые коммуникации, заканчиваются согласования с дорожниками.

Говоря о начале года в школах, Коков отметил, что, несмотря на ЧС, учебный процесс не прекращался. Он высказал уверенность, что все восстановительные работы будут завершены в ближайшее время.

Глава КБР также отметил, что во многом во время ЧС спас от более серьезных последствий построенный в начале 2000-х годов противоселевой лоток. "Он фактически сейчас и сработал", - подчеркнул Коков.

"Давайте сейчас об этом и поговорим как раз, чтобы сработать на упреждение, и чтобы постараться все-таки в максимальной степени предотвратить возможные проблемы", - предложил Медведев.

В середине августа и начале сентября в Кабардино-Балкарии сошли два крупных селевых потока - в городе Тырныаузе и Приэльбрусье. Во время второго селя погибли два человека, еще один числится пропавшим, было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, разрушена федеральная дорога, ведущая к курорту Эльбрус.