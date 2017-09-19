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В Сочи пройдет международный форум по глобальным угрозам биологической безопасности

Общество
19 сентября, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Премьер-министр РФ поручил Роспотребнадзору организовать подготовку и проведение конференции, которая состоится 1-2 ноября 2017 года

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился провести в Сочи международную научно-практическую конференцию "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, форум состоится 1-2 ноября нынешнего года.

Медведев поручил "Роспотребнадзору организовать подготовку и проведение конференции" и рекомендовал "администрации Краснодарского края и администрации города Сочи оказать содействие в подготовке и проведении конференции". Председатель правительства также указал, что МВД России должно оказать содействие "в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения конференции и мероприятий культурно-просветительской программы".

Роспотребнадзору вместе с МИДом необходимо "обеспечить приглашение иностранных гостей для участия в конференции". При этом иностранным участникам и представителям СМИ, которые будут работать на форуме, российские визы будут выдаваться "без взимания сборов".

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