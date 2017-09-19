На Бутовском полигоне в Подмосковье 27 сентября откроется "Сад памяти"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мемориал "Сад памяти" будет открыт 27 сентября на Бутовском полигоне, где в 1930-х годах проходили массовые расстрелы и захоронения жертв политических репрессий, сообщила во вторник пресс-служба Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ.

"Мемориал "Сад памяти" сооружен на территории Бутовского полигона по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мемориал посвящен расстрелянным и захороненным на Бутовском полигоне НКВД жертвам репрессий 1937-1938 годов", - сообщили в пресс-службе.

Памятник сооружен вокруг расстрельного рва и представляет собой гранитные плиты, на которых высечены имена более 20 тыс. человек, расстрелянных в 1937-38 годах.

"Данные об убиенных взяты из актов о приведении в исполнение приговоров о высшей мере наказания, обнаруженных в Центральном архиве КГБ в начале 90-х годов. Имена сгруппированы по датам расстрелов, а внутри списка в алфавитном порядке по фамилиям. Для каждого убиенного указаны его фамилия, имя и дата рождения. Общая длина памятника составляет 300 метров, при высоте 2 метра", - отметили в Синодальном отделе.

Особую выразительность мемориалу придает яблоневый сад, посаженный сотрудниками КГБ в 1970-х годах. Деревья стали частью композиции, олицетворяя живую память о погибших. Памятник станет самым крупным в России, установленным на месте захоронения пострадавших в годы массовых репрессий советского времени.

"Открытие мемориала состоится 27 сентября 2017 года, в праздник Воздвижения Креста Господня, в 14:00. Освящение мемориала совершит Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской", - добавили в пресс-службе.

Бутовский полигон

На бывшем стрелковом полигоне НКВД в районе Бутово с 1937 по 1950-е годы прошлого века были расстреляны и захоронены десятки тысяч человек. Среди них - мужчины и женщины от 13 до 82 лет, представители 73 национальностей, всех вероисповеданий, большинство - простые рабочие и крестьяне, в основном жители Москвы и Подмосковья. Члены православной общины на основе материалов следственных дел установили имена 20 765 человек, убитых на полигоне с августа 1937 по октябрь 1938 года.

Музеефикация Бутовского полигона началась в 1995 году, когда территорию захоронений площадью 6 га передали Русской православной церкви. Тогда же здесь была построена деревянная церковь новомучеников и исповедников российских. В 2007 году патриарх Алексий II и предстоятель Русской православной церкви за рубежом митрополит Лавр освятили постоянный каменный храм.