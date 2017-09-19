Загрузка отелей Красной поляны летом достигла 80%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Загрузка отелей на Красной поляне по итогам лета составила 80% - на 30 п. п. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов на 23-м Международном Российском туристическом форуме в Москве.

"Загрузка летом на Красной поляне была 80%. <…> Это тоже впервые, потому что прошлый год у нас было 50%", - сказал мэр.

Пахомов отметил, что увеличению турпотока способствовали многочисленные мероприятия. По его словам, за последний год Сочи стал площадкой для 133 мероприятий, еще 80 планируется провести в ближайшие месяцы. Мэр особо отметил роль событийных мероприятий, которые, по его словам, обеспечивают значительный приток туристов в город.

"Тот же самый Форум молодежи и студентов - он 60 тыс. дает: 20 тыс. участников, а 40 тыс. - это те, которые будут заниматься организацией и обслуживанием этого форума", - добавил он.

Пахомов отметил, что на турпоток положительно влияет и ценовая политика города.

Расценки на отели регламентированы в соответствии с их классом, разработаны специальные пакетные туры и другие туристические продукты. Цены на такие путевки начинаются от 1400 рублей в сутки.

"Сегодня работодатели страны нашей - они просто обязаны сделать все, чтобы купить по 1400 рублей. Мы путевку продаем - 1400 рублей в сутки: трехразовое питание, весь комплекс минеральноводного лечения - 1400 рублей", - отметил мэр.