Безналичные траты туристов в Крыму за лето 2017 года увеличились вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Объем безналичных платежей в Крыму с использованием карт российских банков летом 2017 года вырос вдвое - до 8,5 млрд рублей, говорится в исследовании Российского национального коммерческого банка (РНКБ).

"Траты туристов в Крыму выросли вдвое по сравнению с курортным сезоном-2016: РНКБ банк зафиксировал увеличение объема безналичных платежей с использованием карт российских банков летом 2017 года в два раза по сравнению с летом 2016 года (8,5 млрд рублей и 4 млрд рублей соответственно)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество транзакций по картам российских банков, которыми пользовались туристы в сети РНКБ, в течение трех летних месяцев увеличилось почти втрое - до 7,5 млн. "При этом доля транзакций по картам гостей Крыма летом 2017 года доходила до 70% от общего количества транзакций в сети платежных терминалов банка", - сказали в банке.

По данным кредитной организации, основные траты туристы совершали в продуктовых магазинах и супермаркетах (около 29% от общего объема платежей), в отелях, гостиницах и пансионатах (около 11%), на автозаправочных станциях (около 11%), а также в ресторанах, барах и кафе (около 7,11%).

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100%-м государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено свыше 700 банкоматов, более 9 тыс. платежных терминалов и свыше 700 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 1,4 млн физических лиц и около 40 тыс. корпоративных клиентов.

Крым в 2016 году принял 5,6 млн туристов - на 1 млн больше, чем в 2015 году. Власти региона прогнозируют турпоток в 2017 году на уровне прошлогодних показателей.