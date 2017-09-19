Минтранс РФ допускает возможность увеличения штрафов для авиадебоширов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов допустил возможность увеличения штрафов для авиадебоширов. Ранее Минюст предложил ужесточить наказание за дебош на борту самолета с 2-5 тыс. руб. до 20-40 тыс. руб.

"Этот вопрос надо пообсуждать. В конечном счете он больше лежит в плоскости гражданского законодательства, нежели транспортной политики. Поэтому давайте пообсуждаем, пусть выскажутся эксперты. Если будут приняты соответствующие решения, возможно усилить эту ответственность", - сказал Соколов журналистам.

Ранее в Росавиации сообщили, что количество случаев дебоша на борту самолета, зарегистрированных Росавиацией, выросло на 16%. В прошлом году на 15 сентября было зарегистрировано 50 случаев авиадебоша, в этом году на 12 сентября - 58. В 2016 году зафиксировано 74 таких нарушения.

Министерство юстиции России разработало законопроект, ужесточающий наказание для дебоширов на борту самолетов. Кроме того, в Минюсте предлагают ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте со штрафов в 30-50 тыс. руб. или административный арест на срок от десяти до 15 суток.

Обсуждение возможностей борьбы с авиадебоширами активизировалось на фоне того, что в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева ужесточить ответственность для дебоширов. Тогда же Савельев отметил, что внутренний черный список авиапассажиров насчитывает уже более трех тысяч человек. Суть предложений Савельева сводится к введению в ряде случаев уголовной ответственности за правонарушения на борту. Также гендиректор "Аэрофлота" во время встречи с президентом РФ повторил свою инициативу, которую предлагал еще несколько лет назад, разрешить экипажу иметь средства сдерживания: пластиковые наручники и ремни.