Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс РФ допускает возможность увеличения штрафов для авиадебоширов

Общество
19 сентября, 13:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, сентября. /ТАСС

Глава ведомства отметил, что этот вопрос, скорее, больше относится к гражданском законодательству, чем к транспортной политике

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов допустил возможность увеличения штрафов для авиадебоширов. Ранее Минюст предложил ужесточить наказание за дебош на борту самолета с 2-5 тыс. руб. до 20-40 тыс. руб.

"Этот вопрос надо пообсуждать. В конечном счете он больше лежит в плоскости гражданского законодательства, нежели транспортной политики. Поэтому давайте пообсуждаем, пусть выскажутся эксперты. Если будут приняты соответствующие решения, возможно усилить эту ответственность", - сказал Соколов журналистам.

Смотрите также

Дебош ударит по карману: будет ли эффективно ужесточение наказания для авиахулиганов

Ранее в Росавиации сообщили, что количество случаев дебоша на борту самолета, зарегистрированных Росавиацией, выросло на 16%. В прошлом году на 15 сентября было зарегистрировано 50 случаев авиадебоша, в этом году на 12 сентября - 58. В 2016 году зафиксировано 74 таких нарушения.

Министерство юстиции России разработало законопроект, ужесточающий наказание для дебоширов на борту самолетов. Кроме того, в Минюсте предлагают ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте со штрафов в 30-50 тыс. руб. или административный арест на срок от десяти до 15 суток.

Обсуждение возможностей борьбы с авиадебоширами активизировалось на фоне того, что в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева ужесточить ответственность для дебоширов. Тогда же Савельев отметил, что внутренний черный список авиапассажиров насчитывает уже более трех тысяч человек. Суть предложений Савельева сводится к введению в ряде случаев уголовной ответственности за правонарушения на борту. Также гендиректор "Аэрофлота" во время встречи с президентом РФ повторил свою инициативу, которую предлагал еще несколько лет назад, разрешить экипажу иметь средства сдерживания: пластиковые наручники и ремни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
2
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
3
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
4
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
5
Песков не комментирует информацию о случайном обстреле зрителей на учениях "Запад - 2017"
6
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
7
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама