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В Пензе перезахоронят останки погибшего в 1941 году под Смоленском красноармейца

Общество
19 сентября, 14:24 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 19, сентября. /ТАСС

Останки солдата обнаружил поисковый отряд "Ярцево" в ходе "Вахты памяти"

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ПЕНЗА, 19 сентября. /ТАСС/. Церемония перезахоронения бойца из Пензенской области, погибшего под Смоленском в начале Великой Отечественной войны, состоится на Мироносицком кладбище в Пензе 20 сентября. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

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"Торжественная церемония перезахоронения останков красноармейца, участника Великой Отечественной войны, уроженца села Богословка Ивана Куршева пройдет 20 сентября 2017 года на территории братских захоронений Мироносицкого кладбища города Пензы. Спустя 76 года после гибели, останки красноармей Куршева были обнаружены смоленским поисковым отрядом "Ярцево" в ходе "Вахты памяти-2017", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что у поисковиков нет точной информации о том, когда и при каких обстоятельствах погиб Куршев в боях под Смоленском. Но в пензенских архивах он числился погибшим с сентября 1941 года.

"16 сентября 2017 года, в годовщину освобождения города Ярцево от немецко-фашистских захватчиков, состоялось прощание с погибшими воинами и церемония отпевания, после чего останки красноармейца Куршева вместе с его именным медальоном были переданы представителю поискового отряда "Поиск-вездеход" города Пензы для перезахоронения на малой родине", - добавили в городской мэрии.

Председатель пензенского отделения "Поисковое движение России" Лариса Казакова, слова которой приводит пресс-служба, пояснила, что на церемонию перезахоронения пригласили членов поисковых отрядов Пензы "Поиск-вездеход" и "Комбат", а также кадетов и родственников погибшего красноармейца.

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