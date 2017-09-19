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Власти Орловской области выделят 500 млн рублей на строительство 54 сельских медпунктов

Общество
19 сентября, 15:07 UTC+3 ТАСС

В медпунктах расположат помещения для продажи лекарств и жилье для фельдшеров

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ТАСС, 19 сентября. План строительства 54 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности утвержден в правительстве Орловской области. На эти цели из бюджета направят более 500 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"На строительство 54 ФАПов в Орловской области в 2017-2019 годах будет направлено свыше 511 млн рублей. Из них уже в этом году планируется освоить 25,8 млн, 2018 году - 170,5, а в 2019 - 315 млн рублей. Первые ФАПы должны возвести до конца 2017 года в двух селах Новосильского и Свердловского районов. Их проекты станут базовыми для строительства остальных медучреждений", - отметили там.

По информации департамента строительства региона, в медпунктах предусмотрят помещения для продажи медикаментов и жилье для фельдшеров. "Площадь квартир составит от 56 до 58 кв. м, а общая площадь фельдшерско-акушерских пунктов - от 131 до 159 кв. м. Она зависит от численности обслуживаемого населения до и свыше 800 человек", - пояснили ТАСС в департаменте.

В настоящее время в Орловской области действует 435 ФАПов. "Больше 50% зданий находятся в ветхом состоянии. Для строительства новых медпунктов выбраны те поселения, где эта проблема стоит наиболее остро. Кроме того, губернатор Вадим Потомский поручил рассмотреть возможность приобретения нескольких передвижных ФАПов, чтобы обеспечить медпомощью всех сельских жителей области", - сказали в департаменте здравоохранения региона.

По данным федерального Минздрава на начало 2017 года, в России 8 тыс. 866 поселений не имеют доступа к медпомощи в шаговой доступности. Населенных пунктов с населением от 100 до 1 тыс. человек в стране около 43 тыс., им не хватает 865 ФАПов. С учетом такого дефицита Министерством составлена программа по строительству недостающих медпунктов, сельских амбулаторий и закупки передвижных мобильных диагностических модулей, аналогичные проекты действуют ряде регионов.

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Орловская область
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Потомский, Вадим Владимирович
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