Около 2 тыс. школьников посетят Рязанскую область по программе "Моя Россия"

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ТАСС, 19 сентября. Рязанская область примет 2 тыс. школьников со всей страны в рамках национальной программы по развитию детского туризма "Моя Россия". Основными точками посещения станут Рязанский Кремль и музей-заповедник Сергея Есенина в Константиново, сообщается во вторник на сайте правительства региона.
"В 2017 году ожидается, что 2 тыс. школьников из разных субъектов РФ станут участниками маршрута "Есенинская Русь", который включает знакомство с Рязанским Кремлем и музеем-заповедником Есенина в селе Константинове", - сообщили в правительстве.
Рязанская область стала участником программы в 2016 году, когда в период с августа по ноябрь в рамках маршрута "Русские усадьбы. Литература" музей-заповедник Есенина посетили около 2 тыс. детей и подростков из 30 регионов страны.
Национальная программа по развитию детского туризма "Моя Россия" с 2013 года реализуется по поручению президента РФ и курируется Министерством культуры России.