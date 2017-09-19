Спасатели МЧС подняли со дна Байкала автомобиль и собрали более 600 мешков мусора

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ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России в рамках экологической экспедиции "Хрустальная глубина" в Иркутской области подняли со дна Байкала затонувший автомобиль и собрали на берегу вместе с волонтерами более 600 мешков с бытовым мусором. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.
"Водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России совершили поиск и подъем затонувших на большой глубине потенциально опасных крупногабаритных объектов. С помощью специализированной техники и троса наземная группировка МЧС России доставила на берег для последующей утилизации автомобиль. Кроме того, сотрудники МЧС, представители ОНФ и волонтеры приняли участие в уборке мест отдыха на берегу Байкала", - говорится в сообщении.
В МЧС сообщили, что около 800 человек общими усилиями собрали и вывезли более 600 мешков с бытовым мусором.
Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС существует 15 лет, и за это время спасатели во время происшествий подняли со дна озера 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, трактор, вертолет и самолет.
Экологическая экспедиция "Хрустальная глубина", инициированная Сибирским региональным центром МЧС России, проводится для привлечения внимания к безопасности на водоемах и сохранения уникальной экосистемы озера Байкал.