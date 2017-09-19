В Карелии объявили сбор денег на возведение часовни в память о погибших на Сямозере детях

ТАСС, 19 сентября. Всенародный сбор средств объявили в Карелии на строительство часовни у деревни Кудама на берегу Сямозера в память о детях, погибших здесь во время шторма в июне 2016 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы республики Артура Парфенчикова.

"С инициативой возвести часовню около установленного после трагедии Поклонного креста выступили родители погибших детей. Предложение поддержал глава республики... Сегодня объявлен всенародный сбор средств на ее строительство", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проект часовни готов и согласован с родителями погибших детей.

"Часовня будет небольшой, деревянной. Родители проект одобрили и утвердили. Часовню планируется установить рядом с Поклонным крестом, который был поставлен к 40-му дню трагедии… именно в том месте, где озеро стало выносить на берег тела погибших, и где их обнаружили местные жители", - рассказала ТАСС пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись. Погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность".

Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей. Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков, временно исполняющий обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой наказания до того момента, когда ее дочери исполнится 14 лет. В гибели детей также обвиняют инструктора Павла Ильина, который проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части.