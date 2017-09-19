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В Карелии объявили сбор денег на возведение часовни в память о погибших на Сямозере детях

Общество
19 сентября, 15:34 UTC+3 ТАСС

Построить часовню предложили родители погибших

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ТАСС, 19 сентября. Всенародный сбор средств объявили в Карелии на строительство часовни у деревни Кудама на берегу Сямозера в память о детях, погибших здесь во время шторма в июне 2016 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы республики Артура Парфенчикова.

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"С инициативой возвести часовню около установленного после трагедии Поклонного креста выступили родители погибших детей. Предложение поддержал глава республики... Сегодня объявлен всенародный сбор средств на ее строительство", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проект часовни готов и согласован с родителями погибших детей.

"Часовня будет небольшой, деревянной. Родители проект одобрили и утвердили. Часовню планируется установить рядом с Поклонным крестом, который был поставлен к 40-му дню трагедии… именно в том месте, где озеро стало выносить на берег тела погибших, и где их обнаружили местные жители", - рассказала ТАСС пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись. Погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность".

Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей. Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков, временно исполняющий обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой наказания до того момента, когда ее дочери исполнится 14 лет. В гибели детей также обвиняют инструктора Павла Ильина, который проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части.

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