Систему вызова экстренных служб по номеру "112" ввели в постоянный режим работы в Коми

СЫКТЫВКАР, 19 сентября. /ТАСС/. Система обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру "112" введена в Республике Коми в постоянную эксплуатацию. Об этом сообщило во вторник Главное управление МЧС РФ по региону со ссылкой на соответствующее распоряжение регионального правительства.

"За время работы в тестовом режиме с декабря 2014 года "Система-112" полностью отработана, себя оправдала и теперь запущена в постоянном режиме", - сообщили ТАСС в пресс- службе ГУ МЧС по республике.

Также с 15 сентября 2017 года вводится в эксплуатацию автоматическое и автоматизированное взаимодействие "Системы-112" Республики Коми и системы ЭРА-ГЛОНАСС (российская Государственная система экстренного реагирования при авариях). Автоматическое взаимодействие предполагает передачу в "Систему-112" информации о серьезном ДТП со значительным повреждении транспорта со срабатыванием датчиков удара. Автоматизированное взаимодействие - при ручном вызове из автомобиля при нажатии кнопки SOS.

По данным ГУ МЧС, ежемесячно операторы "Системы-112" обрабатывают порядка 30 тыс. обращений. В Коми действуют два центра обработки вызовов - в Сыктывкаре и Ухте. К ним подключено 90 автоматизированных рабочих мест сотрудников служб, расположенных во всех 20 муниципалитетах Коми.

По данным Минкомсвязи РФ, "Система-112" введена в постоянную эксплуатацию в 11 регионах, еще в более 30 регионах действует в режиме опытной эксплуатации. До конца 2017 года систему планируется запустить во всех регионах России.