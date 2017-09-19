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Правительство Украины пообещало протестующим медикам выплатить все долги по зарплате

Общество
19 сентября, 16:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, сентября. /ТАСС

Более трех тысяч медработников во вторник провели акцию протеста. Люди собрались на площади Независимости и прошли к Верховной раде мимо здания правительства, скандируя "нет реформе без денег"

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КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины заверил, что выполнит все социальные обязательства перед медицинскими работниками в полном объеме. Таков итог предупредительной акции протеста медработников, которую они провели во вторник возле здания Верховной рады.

"Правительство принимает на себя обязательство, что все долги по выплате заработной платы будут погашены и до конца года все необходимые средства для своевременной выплаты заработных плат медработникам будут выделены в полном объеме", - отметил вице-премьер Павел Розенко во время встречи с представителями Профсоюза работников здравоохранения, Центра экстренной медицинской помощи и медработниками из регионов. Как сообщила пресс-служба правительства, "стороны обсудили пути решения проблемных вопросов, которые остро стоят в повестке дня отрасли здравоохранения Украины".

Более трех тысяч медработников во вторник провели предупредительную акцию протеста. Люди с утра собрались на площади Независимости и пошли по улице Грушевского к Верховной раде мимо здания правительства. Они скандировали: "Нет реформе без денег". Медики требовали выплатить долги по зарплате, повысить уровень оплаты труда (медики по этому показателю - на предпоследнем месте среди всех отраслей экономики), увеличить финансирование системы здравоохранения.

Они также выступили против медицинской реформы, поскольку преобразования не подкреплены ресурсами и кадровым потенциалом. Между тем Рада уже поддержала реформу в первом чтении. Как заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, "ситуация в отрасли здравоохранения стала критической", "существует многомиллионная задолженность по зарплатам". "Не закуплено никаких медикаментов из выделенных 6 млрд гривен в этом году, а из оплаченных 4 млрд гривен в прошлом году поставлено лишь 50%", - отметила депутат.

Глава профессионального профсоюза работников охраны здоровья Украины Виктория Коваль рассказала, что есть районы, где медработникам месяцами не выплачивалась зарплата, их отправляли в отпуск без сохранения содержания, переводили на неполный рабочий день. При этом Минздрав только в середине года признал, что существует недофинансирование отрасли. По данным ведомства, дефицит составляет 2,8 млрд гривен (более $100 млн).

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