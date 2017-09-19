Скворцова призвала частные центры включаться в развитие ядерной медицины

ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Развитие ядерной медицины в России должно строится на принципах государственно-частного партнерства, заявила во вторник журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В целом предстоит большая работа, поскольку технология не из дешевых, то, естественно, во всех странах мира строится ядерная медицина по принципу государственно-частного партнерства. Последние годы свидетельствуют о том, что и в России формируется сеть, скажем, ПЭТ-центров, которые строят либо государственные корпорации, либо частные структуры", - сказала она.

Построенные таким образом центры могут быть приняты Минздравом РФ и включены в программу госгарантий. "Сформированы обоснованные тарифы, которые абсолютно рентабельны. Мы приглашаем активнее эти частные центры служить нашему населению, то есть это не платная услуга", - сказала Скворцова.

В этом году в РФ открываются два протонных центра. Один частный - в Санкт-Петербурге, он будет работать по программе госгарантий, то есть пациенты смогут там получить высокотехнологичную помощь бесплатно. Второй - государственный - в Димитровграде. "Это Ульяновская область, граница с Самарской областью. Специально продумана логистика доставки туда пациентов и обеспечение социальной инфраструктурой", - добавила министр.

Она также напомнила, что в области новейших разработок Россия активно сотрудничает с Японией и Южной Кореей, передовыми странами в технологиях ядерной медицины. "У нас есть совместные проекты - и научные, и практические - по развитию на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири сети", - сказала Скворцова.

По словам министра, федеральные медицинские центры в стране работают в тесном взаимодействии с институтами ядерной физики, что позволяет не только координировать всю систему и обеспечивать ее безопасность, но передавать наработанные в ядерной физике технологии в практическую медицину. "Подписан меморандум в этом году с МАГАТЭ по изучению влияния малых доз радиации на ДНК человека, на изменение генома, возникновение мутаций в том числе за счет накопительной дозы, и некоторые другие влияния на в целом организм человека, на его физиологию", - добавила она.