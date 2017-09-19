Около 290 семей обманутых дольщиков в Оренбуржье получат квартиры до конца года

ОРЕНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Около 290 семей обманутых дольщиков в Оренбургской области получат квартиры до конца 2017 года. Об этом сообщил во вторник глава регионального министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Александр Полухин.

"По каждому из проблемных объектов составлен индивидуальный перечень мер законодательного, организационного и финансового характера. Планируется, что благодаря принимаемым мерам до конца года будет решена проблема 290 семей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков", - сказал он на межведомственном совещании в областной прокуратуре.

В настоящее время на территории региона официально учтено шесть проблемных объектов долевого строительства, по которым в реестре пострадавших дольщиков зарегистрировано 72 человека. Но в действительности решения своего жилищного вопроса ждут 366 граждан, инвестировавших средства в строительство объектов.

Среди проблемных объектов долевого строительства один из недостроев - жилой комплекс "Северное сияние" в Оренбурге - строится уже пять лет, а компании-застройщику "Промышленный строительный комплекс" 14 раз продлевали разрешение на строительство.

Ранее ТАСС сообщал, что в области разрабатывается региональный закон для защиты прав обманутых дольщиков, который предусматривает в том числе предоставление им временного жилья.

Согласно закону, пострадавшие участники долевого строительства смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, предоставление временного жилья, оказание помощи по привлечению нового инвестора строительства, подключение многоквартирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения.