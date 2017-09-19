Ространснадзор подал в суд на омского водителя, который бесплатно возит односельчан

ОМСК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Ространснадзор по Омской области (УГАДН) обвиняет жителя омской деревни Трубецкое Вадима Остапова, который бесплатно возит односельчан в Омск, в осуществлении транспортной деятельности без наличия лицензии. Как сообщил ТАСС сам Остапов, ведомство подало на него три иска, по одному из которых ему уже присужден штраф в размере 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщал ТАСС, Остапов, который владеет пекарней в городе, уже несколько месяцев вместе со своими сотрудниками, проживающими с ним в одной деревне, бесплатно возит на микроавтобусе односельчан, которых местный врач направил на медобследование в город. Такая благотворительность не понравилась местным перевозчикам, которые пожаловались на водителя в прокуратуру. Прокуроры тогда в действиях водителя нарушений закона не обнаружили.

"Транспортники [Ространснадзор] за месяц меня три раза останавливали и подали три иска в суд. Они считают, что у меня должна быть лицензия на перевозку. По одному иску я уже проиграл, выписали штраф 50 тысяч, буду обжаловать. По остальным пока заседание отложили, чтобы вызвать свидетелей", - сказал Остапов.

Происки "конкурентов"

По мнению Остапова, все эти проверки являются продолжением происков коммерческих перевозчиков, которые ранее не смогли угрозами расправы и через прокуратуру заставить его прекратить возить людей. "Прокуратура ведь мне как заявила - так как я работаю по заказу, то никакой лицензии на это не надо, - сказал водитель. - Но в УГАДН заявили, что прокуратура им не указ".

Он уточнил, что действительно иногда берет несколько платных пассажиров. "В нашу деревню никто, кроме меня, не ездит. Я везу своих работников, несколько человек едет по талонам. Если остаются места, то я беру еще пару платных пассажиров - но они заранее должны записаться в администрации", - сообщил Остапов.

По его словам, сотрудники УГАДН целенаправленно ловили именно его. "По нашей дороге езжу только я. Более того, они мне "подсадного" пассажира организовали, - считает водитель. - Утром перед самым отъездом подбегает женщина: "Ой, я очень спешу, я записывалась". Только села - за следующим поворотом останавливают, пассажирка сразу с готовностью дает показания".

"Не понимаю, чем я кому помешал, - удивляется Остапов. - Был бы золотой маршрут - а тут двух-трех человек иногда вожу. Прокуратура и налоговая сказали, что можно работать, но нет, теперь вот транспортники, если суды все проиграю, то где столько денег возьму? Я ж не для заработка вожу".

Надзорные органы

В омском Ространснадзоре в ответ на запрос ТАСС пояснили, что ведомство провело проверку по обращению индивидуального предпринимателя, который сообщил об осуществлении незаконных регулярных перевозок. Сотрудники Ространснадзора 8 августа в ходе планового рейда установили, что Остапов вез двух пассажиров, с которых взял плату за проезд. При этом лицензии на осуществление такой деятельности у него нет. Аналогичные нарушения были зафиксированы также 23 августа и 8 сентября.

По данным фактам были составлены протоколы и поданы три иска в мировой суд, который уже вынес решение по одному делу. "Доводы Остапова на судебном заседании об осуществлении им регулярных перевозок пассажиров по заказу справедливо судом были отклонены как несостоятельные и несоответствующие фактическим обстоятельствам", - сказал представитель Ространснадзора.

В прокуратуре Омской области ТАСС предоставить оперативный комментарий не смогли.