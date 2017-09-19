Путин поручил представить предложения о господдержке экотуризма

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о господдержке экологического туризма вблизи особо охраняемых природных территорий. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал для развития туристской инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке и туризма на особо охраняемых природных территориях.

Правительству России также надлежит представить предложения о создании в интернете туристического информационного портала экологической направленности, содержащего в том числе сведения об особо охраняемых природных территориях в РФ, их транспортной доступности, возможностях проведения досуга и организации отдыха, туристских маршрутах и наличии туристской инфраструктуры. Срок исполнения обоих поручений - до 1 ноября 2017 года.