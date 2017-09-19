Более сотни делегатов из Великобритании отправятся в РФ на фестиваль молодежи и студентов

ЛОНДОН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Более сотни делегатов из Великобритании отправятся в Россию для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС). Об этом во вторник сообщил ТАСС секретарь национального подготовительного комитета ВФМС Олег Сотниченко.

"Формирование делегации уже завершилось. В данный момент ребята получают визы, оформляют другие документы. Также мы решаем организационные вопросы логистического характера: помогаем ребятам налаживать связь с теми российскими регионами, куда некоторые из них поедут. Больше 110 человек подтвердили, что примут участие", - сказал он.

Что интересует молодежь

"Из Великобритании в Россию едут студенты разных стран, которые обучаются в вузах Соединенного Королевства. Их интересует совершенно различный спектр тем: кто-то стремится принять участие в работе экономических площадок, есть ребята, которые интересуются идеями левых движений, есть те, кому интересна наука и даже история технического прогресса до 1935 года. Есть много делегатов, представителей волонтерских и некоммерческих организаций, они захотели поучаствовать в работе тех площадок, где могли бы поделиться своим опытом", - продолжил секретарь.

Собеседник агентства отметил, что британским делегатам, пожелавшим поехать на фестивале в Россию, с самого начала помогал подготовительный комитет. "Мы объясняли ребятам, как зарегистрироваться в качестве участника, рассказывали про сам фестиваль, как он будет проходить. Помогла слаженная работа с дирекцией ВФМС, которая находится в Москве. Если смотреть по географии, то мы представлены очень хорошо. Около 40% участников из Лондона, есть и Северная Ирландия, и Шотландия, и Уэльс", - добавил Сотниченко.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

В первые дни фестиваля 2 тыс. иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.