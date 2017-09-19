Путин поручил подготовить "дорожную карту" по развитию пограничных пунктов в Сибири и ДФО

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить "дорожную карту" по совершенствованию системы пунктов пропуска через госграницу в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Поручение дано в целях развития туристской инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке и туризма на особо охраняемых природных территориях.

"Правительству проанализировать при участии России и органов исполнительной власти субъектов РФ, входящих в состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, эффективность функционирования системы пунктов пропуска через государственную границу РФ в этих округах и по результатам анализа разработать и утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по совершенствованию этой системы с учетом фактических и прогнозных значений интенсивности пассажиропотока, а также требований обеспечения безопасности РФ", - говорится в материалах Кремля.

"Дорожную карту" правительству необходимо подготовить к 1 января 2018 года.