Правительство Москвы передало в дар русской общине на севере Италии икону

РИМ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Неделя Москвы, стартовавшая в понедельник в Венеции, продолжилась в Больцано и Мерано (автономная область Трентино-Альто-Адидже) на севере Италии. Как сообщили корреспонденту ТАСС во вторник представители генерального консульства РФ в Милане, делегация правительства Москвы во главе с руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым передала в дар местной русской общине икону.

Она будет помещена в недавно освященную православную часовню на военном кладбище в Больцано, где силами действующего с 2009 года в Мерано Русского центра имени Бородиной были обнаружены захоронения русских солдат, нашедших на далекой земле последний покой. Это - военнопленные времен Первой мировой войны, которых австрийцы, владевшие этим регионом (Южный Тироль - прим. ТАСС), угоняли на работы.

Кроме того, "Русский дом", открытый в особняке, некогда построенном на пожертвование русской аристократки Надежды Бородиной, чье имя носит центр, для приема соотечественников, обогатился диптихом на православную тему молодой художницы Анны Чех. "Мне было важно привезти сюда, в солнечную и гостеприимную Италию, кусочек русской души", - отметила автор.

В этом году в Мерано отмечается 120-летие местной православной церкви Святого Николая, важного духовного центра для русских, живших в этом городе, знаменитом своими лечебными горными курортами. Неделя Москвы, которая захватывает сразу несколько итальянских городов, в Мерано приурочена именно к этой дате. Центральным событием станет вечерний концерт известного российского коллектива - "Хора Турецкого", который накануне уже покорил публику в Венеции.

Помимо культурной программы, у московской делегации запланированы встречи с представителями местного руководства - главой автономной провинции Больцано (крупнейшего административного субъекта области Трентино-Альто-Адидже) Арно Компатчером, мэром Больцано Ренцо Карамаски, а также бизнес-сообщества Южного Тироля.

Мероприятия Недели Москвы продлятся в Милане и Генуе, где запланированы встречи, бизнес-форумы, концерты и фотовыставка о российской столице.