Рош ха-Шана: как евреи отмечают Новый год и почему он станет 5778-м

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Рош ха-Шана: как евреи отмечают Новый год и почему он станет 5778-мОбщество 20 сентября, 16:18
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21 сентября иудеи празднуют Рош ха-Шана — еврейский Новый год. Его традиции существенно отличаются от привычного нам праздника с его новогодними игрушками и нарядными елями. ТАСС рассказывает, в чем суть Рош ха-Шана, что можно и нельзя делать в этот день и почему в 2017 году евреи отмечают 5778-й.
Еврейский календарь не совпадает с принятым в большинстве стран григорианским. Во-первых, летоисчисление евреи ведут не от Рождества Христова, а от сотворения мира. Поэтому в 2017 году они отмечают наступление 5778 года.
Во-вторых, этот календарь является лунно-солнечным и считается одним из самых сложных. Месяцы начинаются в новолуние. Одинаковые даты должны приходиться не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу луны.
Рош ха-Шана начинается в первый день месяца тишрей по еврейскому календарю. Но из-за расхождений с григорианским календарем в привычном нам летоисчислении праздник приходится на разные даты.
Так как дни в еврейском календаре считаются от заката до заката в соответствии с Торой, где сказано "и был вечер, и было утро — день один", на самом деле празднование Рош ха-Шана начнется не в полночь 21 сентября, а с заходом солнца 20-го.
Рош ха-Шана переводится с древнееврейского как "голова года".
Считается, что праздник отмечается в годовщину не Первого, а Шестого дня Сотворения мира, когда Бог создал человека.
Считается, что в этот день мир предстает перед Божьим судом. У верующих есть десять дней, чтобы проанализировать свои поступки, дать отчет за минувший год, раскаяться в совершенных неблаговидных поступках. Завершает дни искупления Йом-Кипур — "День прощения" или "Судный день" — один из главных еврейских праздников, когда выносится окончательное решение о судьбе человека в наступившем году.
В первый и второй дни месяца тишрей запрещена практически любая работа, кроме приготовления еды.
По традиции, на Рош ха-Шана едят яблоки, обмакивая их в мед, — такое блюдо символизирует добрый и сладкий год. К столу также подают блюда из моркови, свеклы, тыквы, финики, голову рыбы или барана. Чтобы наступающий год был удачным, принято лакомиться халой — круглым сдобным хлебом. Неизменным украшением праздничного стола является гранат — считается, что этот плод имеет ровно 613 зернышек, что соответствует числу заповедей в иудаизме.
Не следует есть орехи, так как в лексике иврита это слово ассоциируется с понятием греха.
В канун праздника верующие приветствуют друг друга пожеланием быть вписанным в "Книгу жизни".