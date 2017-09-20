Рош ха-Шана: как евреи отмечают Новый год и почему он станет 5778-м

Еврейский календарь не совпадает с принятым в большинстве стран григорианским. Во-первых, летоисчисление евреи ведут не от Рождества Христова, а от сотворения мира. Поэтому в 2017 году они отмечают наступление 5778 года.

Во-вторых, этот календарь является лунно-солнечным и считается одним из самых сложных. Месяцы начинаются в новолуние. Одинаковые даты должны приходиться не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу луны.