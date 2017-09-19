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ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в Беслане.
Об этом заявили во вторник в суде.
Здесь уточнили, что к такому выводу пришла коллегия из пяти судей, которая рассматривает просьбы заявителей о передаче вынесенных ранее решений в Большую палату.
"Отказать в направлении дела в Большую палату", - говорится в постановлении.
Таким образом, решение ЕСПЧ о том, что Россия должна выплатить истцам по делу о теракте в Беслане порядка €3 млн, не будет пересматриваться.
В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане порядка €3 млн. Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям в общей сложности €2,995 млн в качестве возмещения морального ущерба, а также €88 тыс. представителям истцов в качестве возмещения судебных издержек.
Дело касается террористической атаки в городе Беслане в Северной Осетии в сентябре 2004 года. В нем фигурируют 409 истцов, в числе которых члены семей погибших в результате захвата заложников и последовавшего штурма людей, а также сами заложники, получившие ранения.
В свою очередь в июле 2017 года Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ, указав на ряд противоречий. В начале сентября члены комитета "Матери Беслана" обратились в ЕСПЧ с просьбой отказать Минюсту РФ в пересмотре дела в Большой палате суда.
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки.
Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.
В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.