Исследование: все больше людей в мире умирает от переедания

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Переедание и следующее за ним ожирение способствуют росту смертности во всем мире - таковы оказались выводы масштабного исследования "Глобальное бремя болезней, травм и факторов риска". Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph.

Научный труд, опубликованный в английском медицинском журнале The Lancet, показал, что неправильное питание становится причиной каждой пятой смерти в мире. Данный анализ также выявил прямую взаимозависимость между продолжительностью жизни и частотой заболеваний. Так, согласно газете The Times, если мужчина в среднем живет 79 лет, то на здоровую жизнь он сможет "рассчитывать" только до 69 лет. Для женщин эти показатели составляют 83 года и 71 год соответственно.

Профессор организации "Общественное здоровье Англии" (Public Health England) Джон Ньютон отметил, что в развивающихся странах риски для населения, связанные с инфекционными заболеваниями, недоеданием и грязной водой будут снижаться только до тех пор, пока население употребляет фрукты и овощи, а не вредную пищу.

По мнению диетолога Элисон Уитворт, ИМТ (индекс массы тела) - лучший индикатор, выявляющий риск ожирения. Самые здоровые показатели находятся в диапазоне 20-25; выше 25 - это избыточный вес, а выше 30 - уже ожирение. Эксперт также отмечает, что современный ритм жизни не оставляет людям возможности регулярно питаться в течение дня, в результате они зачастую плотно наедаются на ночь. Такой стиль жизни увеличивает риски ожирения в будущем. Диетолог уверена, что регулярное питание и размер порций - это именно те вещи, которым следует уделять должное внимание.

Другой британский специалист по питанию Ким Пирсон считает, что переедание может быть вызвано разными, индивидуальными для каждого отдельного человека, причинами.

Глобальное исследование бремени болезней (GBD) на сегодняшний день является наиболее полным всемирным эпидемиологическим исследованием. Оно описывает причины смертности и тенденции заболеваемости, травмы и факторы риска для здоровья на глобальном, национальном и региональном уровнях с 1990 года.