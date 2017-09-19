В Чехии открыт памятник российскому императору Николаю I

ПРАГА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Памятник императору России Николаю I (1825-1855) открыт во вторник в городе-курорте Теплице на севере Чехии. Об этом сообщил ТАСС консул-советник Генерального консульства РФ в Карловых-Варах (Западная Чехия) Игорь Мельник.

"Памятник Николаю I установлен в самом центре Теплице рядом с находящимися там памятниками Петру Великому и Александру I, - подчеркнул он. - Идея его установки, поддержанная местными властями, вынашивалась давно, но откладывалась, прежде всего из-за отсутствия необходимых средств".

Памятники российским самодержцам в Теплице созданы народным художником РФ Владимиром Суровцевым. Их возведение осуществлялось под опекой организации соотечественников в Чехии "Ковчег-Арха" и Генерального консульства РФ в Карловых-Варах, в консульский округ которого входит известный северочешский город-курорт.

Государи из династии Романовых, активно реализовывавшие на международной арене идею единения славян под скипетром могущественной России, навсегда вошли в историю Теплице.

Великий князь и будущий император России Николай I дважды побывал в этом городе. Впервые он посетил его в 19-летнем возрасте в 1815 году, вторично, когда ему исполнилось 22 года - в 1818 году. Он принимал участие в закладке фундамента и затем открытии памятника русским солдатам, погибшим за свободу Европы в борьбе с Наполеоном.

Старший брат Николая I император Александр I побывал в Теплице во время Зарубежных походов Российской императорской армии в ходе наполеоновских войн в 1813 году. Тогда он посетил русских солдат, раненных в сражениях с французами и находившихся на лечении в многочисленных военных госпиталях города-курорта.

Между тем, традицию посещения российскими монархами чешских городов заложил Петр Великий. После Прутского похода (1711 год) он несколько месяцев находился на отдыхе в Чешском королевстве, входившем тогда в состав Священной римской империи. Курорт Теплице стал одним из первых, где побывал царь, ставший в 1711 году первым императором России.

В Теплице находятся лечебные источники, целебные свойства которых известны с времен Средневековья. Европейская аристократия начала периодически посещать курорт с XVI века. С конца XVIII века представители российского дворянства стали одними из наиболее многочисленных его гостей. Свое значение он несколько утратил в XX веке, когда более модным стал отдых в Карловых- Варах, считающихся ныне столицей чешских курортов.