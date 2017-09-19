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ЕСПЧ пересмотрел решение по жалобе мигрантов, не хотевших покидать Шереметьево

Общество
19 сентября, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Тем самым ЕСПЧ согласился с позицией властей РФ о необходимости пересмотра дела "Z.A. и другие против РФ", отметили в Минюсте

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился пересмотреть решение по жалобам мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые отказывались покидать транзитную зону аэропорта Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе Минюста России, тем самым ЕСПЧ согласился с позицией властей РФ о необходимости пересмотра дела "Z.A. и другие против РФ".

"Ранее российской стороной были оспорены выводы первой инстанции ЕСПЧ, изложенные в постановлении по жалобе, которым на Российскую Федерацию необоснованно возлагалась ответственность за нарушение прав незаконных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, отказывавшихся добровольно покинуть транзитную зону аэропорта Шереметьево", - отметили в Минюсте.

В российском министерстве отметили, что согласно процедурам ЕСПЧ рассмотрение дела производится заново. Аргументированная позиция российских властей об отсутствии нарушения конвенционных прав заявителей будет рассмотрена 17 судьями Большой палаты ЕСПЧ.

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