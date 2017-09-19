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Москалькова намерена встретиться с жителями Чечни, которые фигурировали в СМИ как убитые

Общество
19 сентября, 19:14 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 19, сентября. /ТАСС

Уполномоченный по защите прав человека сообщила, что сотрудник ее аппарата останется в регионе для выяснения судьбы каждого из упоминавшихся в публикациях

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Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова намерена встретиться с двумя жителями Чечни, которые ранее фигурировали в публикациях "Новой газеты" как убитые. Об этом она сообщила журналистам во вторник в ходе поездки в Грозный.

"В частности, два человека (упоминавшиеся в публикациях "Новой газеты" - прим. ТАСС) представителями правоохранительных органов, руководителями высокого ранга названы как живые. И мы договорились, что я смогу с ними встретиться. В отношении еще нескольких человек есть информация, что они умерли. И я тоже просила показать мне их могилы", - сказала Москалькова.

Она также сообщила, что сотрудник ее аппарата останется в регионе для проверки всех материалов дела и выяснения судьбы каждого из упоминавшихся в публикациях. "Мой сотрудник остается здесь для того, чтобы работать с материалами уголовных дел и проверочных материалов, чтобы получить полную картину и дать исчерпывающие ответы заявителям, общественным организациям, отдельным гражданам, которые обратились ко мне", - заявила она.

"(Сегодня) состоялась очень важная встреча, связанная с выяснением обстоятельств по обращениям жителей Чеченской Республики к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и публикациям в "Новой газете". Я крайне озабочена была тем, что Следственный комитет по Северо-Кавказскому федеральному округу не давал мне конечных результатов процессуальных действий по всему списку, который сегодня имеется по пострадавшим лицам", - пояснила омбудсмен.

"Новая газета" ранее опубликовала несколько материалов о гражданах, которых якобы преследуют в Чечне. В частности, они касались задержаний и возможных убийств жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. В другой публикации утверждалось, что в Чечне в результате спецопераций были задержаны граждане, которые потом были убиты. 1 сентября Москалькова сообщила, что вышла на видеосвязь с родственниками якобы пострадавших в Чечне людей, о которых сообщали СМИ.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
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