"Российский учебник" запустил конкурс для учителей на создание "урока добра"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс для воспитателей, учителей и педагогов дополнительного образования на создание лучшего сценария урока на тему добра запустила корпорация "Российский учебник". Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции генеральный директор корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин.

"Изучение в школе литературы, истории и ряда других предметов дает не только знания, но и частично формирует представление ребенка о морали и нравственности. Но нравственный человек не только ощущает сострадание, он руководствуется этим чувством к действию, помогая тем, кто нуждается. Но знает ли ребенок, как можно помочь? Уверен, что не всегда, и сегодня мы официально начинаем всероссийскую акцию "Урок добра", - сказал Брычкин, добавив, что проект реализуется совместно с благотворительным фондом Константина Хабенского.

По словам Брычкина, основа жизнеспособного общества в XXI веке - это нравственность. "Быть добрым одному достаточно просто, а вот сделать так, чтобы общество стало добрым в целом, невероятно сложно. И, проводя конкурс, мы делаем небольшой, но значимый шаг на пути к обществу неравнодушных людей, пытаясь помочь воспитать в детях сострадание", - отметил гендиректор "Российского учебника".

По его словам, участникам конкурса будет предложено создать собственный сценарий урока, классного часа или внеурочного занятия на тему добра, благотворительности и их роли в XXI веке. Прием заявок открыт до 30 ноября 2017 года. Лучшие разработки будут опубликованы в специальном сборнике, который сможет получить каждый учитель в России. Основная цель конкурса - создание условий для вовлечения школьного сообщества в благотворительное движение.

Корпорация "Российский учебник" учреждена в 2017 году. В ее состав вошли издательства "Дрофа", "Астрель" "Вентана- Граф", а также цифровая образовательная платформа Lecta. В настоящее время издательская корпорация "Российский учебник" обладает самым крупным портфелем учебников, включенных в федеральный перечень - 485 наименований (около 38%).

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь и скорее возвращаться к полноценной жизни.