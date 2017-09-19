ФПА предложило освобождать из СИЗО арестантов, о которых "забыли" следователи

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральная палата адвокатов (ФПА) предлагает освобождать из СИЗО арестантов, с которыми долго не проводятся следственные действия. Об этом в интервью, которое будет опубликовано в среду в "Российской газете", сообщил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

Он назвал это в числе предложений по изменению УПК, которые призваны снизить число находящихся в СИЗО. Документ направлен в Госдуму и в администрацию президента. Юрий Пилипенко заметил, что ФПА откликнулась на инициативу президента России, который в начале августа на совещании по реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке поднял вопрос о необходимости уйти от практики заключения под стражу предпринимателей, расследования по делам которых поставлены на паузу.

"Мы получили благодарность из Государственно-правового управления президента России за то, что так оперативно откликнулись. Я надеюсь, что этот законопроект уже запущен в работу в рамках реализации поручений главы государства", - добавил Пилипенко. "Предлагается дополнить статьи 109 и 110 УПК РФ нормами о том, что продление срока содержания под стражей не допускается при наличии необоснованных задержек производства следственных действий с участием обвиняемого в период его содержания под стражей. Срок, на который продлевается его содержание, должен быть обоснован и соответствовать продолжительности производства следственных или иных процессуальных действий с участием обвиняемого", - пояснил он суть изменений.

"Если совершены определенные следственные действия, например, проведены допрос, очная ставка, назначена экспертиза, больше нет необходимости держать человека под стражей, его надо отпустить. Также мы предлагаем ввести внесудебный механизм борьбы с необоснованными задержками - в этом случае мера пресечения в виде заключения под стражу должна отменяться или заменяться на более мягкую", - сказал Пилипенко. Право на такое изменение меры пресечения ФПА предлагает дать прокурору и руководителю следственного органа.

Вместе с тем, глава ФПА заметил, что число арестов в РФ "все-таки идет на спад". По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2016 году суды удовлетворили 123 тысячи ходатайств о заключении под стражу, в 2015 году - 140 тысяч.