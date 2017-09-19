Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФПА предложило освобождать из СИЗО арестантов, о которых "забыли" следователи

Общество
19 сентября, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

В интервью "Российской газете" президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко назвал это в числе предложений по изменению УПК, которые призваны снизить число находящихся в СИЗО

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральная палата адвокатов (ФПА) предлагает освобождать из СИЗО арестантов, с которыми долго не проводятся следственные действия. Об этом в интервью, которое будет опубликовано в среду в "Российской газете", сообщил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

Он назвал это в числе предложений по изменению УПК, которые призваны снизить число находящихся в СИЗО. Документ направлен в Госдуму и в администрацию президента. Юрий Пилипенко заметил, что ФПА откликнулась на инициативу президента России, который в начале августа на совещании по реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке поднял вопрос о необходимости уйти от практики заключения под стражу предпринимателей, расследования по делам которых поставлены на паузу.

"Мы получили благодарность из Государственно-правового управления президента России за то, что так оперативно откликнулись. Я надеюсь, что этот законопроект уже запущен в работу в рамках реализации поручений главы государства", - добавил Пилипенко. "Предлагается дополнить статьи 109 и 110 УПК РФ нормами о том, что продление срока содержания под стражей не допускается при наличии необоснованных задержек производства следственных действий с участием обвиняемого в период его содержания под стражей. Срок, на который продлевается его содержание, должен быть обоснован и соответствовать продолжительности производства следственных или иных процессуальных действий с участием обвиняемого", - пояснил он суть изменений.

"Если совершены определенные следственные действия, например, проведены допрос, очная ставка, назначена экспертиза, больше нет необходимости держать человека под стражей, его надо отпустить. Также мы предлагаем ввести внесудебный механизм борьбы с необоснованными задержками - в этом случае мера пресечения в виде заключения под стражу должна отменяться или заменяться на более мягкую", - сказал Пилипенко. Право на такое изменение меры пресечения ФПА предлагает дать прокурору и руководителю следственного органа.

Вместе с тем, глава ФПА заметил, что число арестов в РФ "все-таки идет на спад". По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2016 году суды удовлетворили 123 тысячи ходатайств о заключении под стражу, в 2015 году - 140 тысяч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
2
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
3
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы
4
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
5
Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине
6
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в Беслане
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама