Брат Пабло Эскобара посоветовал создателям сериала "Нарко" нанять киллеров

Старший брат и бывший сообщник наркобарона Пабло Эскобара Роберто Эскобар Гавирия, комментируя убийство ассистента продюсера американского сериала "Нарко", посоветовал компании Netflix нанять киллеров для охраны съемочной группы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Если у вас есть мозги, вам не нужно оружие. Если у вас их нет - то оно понадобится. В этом случае, Netflix следовало бы взять на работу наемных убийц для обеспечения безопасности", - сказал Гавирия в интервбю американскому изданию.

Дело в том, что брат наркобарона зарегистрировал имена всех лидеров Медельинского картеля как торговые марки и требует отчислений от кинематографистов. В частности от Netflix Гавирия надеется получить $1млрд за использование имени Эскобара в сериале "Нарко".

"Если мы не получим денег, то закроем их маленькое шоу", - пообещал он.

При этом брат Пабло Эскобара подчеркнул, что выступает против съемок в Колумбии фильмов о нем или его брате.

"Я не хочу, чтобы Netflix или любая другая кинопроизводственная компания снимали фильмы в Медельине или Колумбии, которые касаются меня или моего брата Пабло без разрешения Escobar Inc. Это очень опасно. Особенно без нашего благословения. Это моя страна", - заявил Гавирия.

Ассистент продюсера 37-летний Карлос Муньос Портал был застрелен неизвестными 16 сентября. Тело с несколькими пулевыми отверстиями нашли в машине на дороге в штате Мехико, рядом с границей со штатом Идальго. Работа Портала заключалась в поиске локаций для съемок четвертого сезона сериала.