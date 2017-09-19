Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Брат Пабло Эскобара посоветовал создателям сериала "Нарко" нанять киллеров

Общество
19 сентября, 20:38 UTC+3

Роберто Эскобар Гавирия, который зарегистрировал имена всех лидеров Медельинского картеля как торговые марки, требует $1млрд с кинокомпании Netflix

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роберто Эскобар Гавирия

Роберто Эскобар Гавирия

© JMG/JP

Старший брат и бывший сообщник наркобарона Пабло Эскобара Роберто Эскобар Гавирия, комментируя убийство ассистента продюсера американского сериала "Нарко", посоветовал компании Netflix нанять киллеров для охраны съемочной группы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. 

Смотрите также

В Испании реклама сериала "Нарко" вызвала общественный резонанс из-за шутки над премьером

"Если у вас есть мозги, вам не нужно оружие. Если у вас их нет - то оно понадобится. В этом случае, Netflix следовало бы взять на работу наемных убийц для обеспечения безопасности", - сказал Гавирия в интервбю американскому изданию.

Дело в том, что брат наркобарона зарегистрировал имена всех лидеров Медельинского картеля как торговые марки и требует отчислений от кинематографистов. В частности от Netflix Гавирия надеется получить $1млрд за использование имени Эскобара в сериале "Нарко".

"Если мы не получим денег, то закроем их маленькое шоу", - пообещал он.

При этом брат Пабло Эскобара подчеркнул, что выступает против съемок в Колумбии фильмов о нем или его брате.

"Я не хочу, чтобы Netflix или любая другая кинопроизводственная компания снимали фильмы в Медельине или Колумбии, которые касаются меня или моего брата Пабло без разрешения Escobar Inc. Это очень опасно. Особенно без нашего благословения. Это моя страна", - заявил Гавирия.

Ассистент продюсера 37-летний Карлос Муньос Портал был застрелен неизвестными 16 сентября. Тело с несколькими пулевыми отверстиями нашли в машине на дороге в штате Мехико, рядом с границей со штатом Идальго. Работа Портала заключалась в поиске локаций для съемок четвертого сезона сериала. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
2
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
3
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
4
Людей эвакуируют с девяти объектов в Белгороде после сообщений о минировании
5
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
6
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама