Шелковица, посаженная Петром I в Лондоне, вошла в короткий список конкурса "Дерево года"

ЛОНДОН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Шелковица, посаженная русским царем Петром I (1672-1725) в восточном районе Лондона - Дептфорде, вошла в "короткий список" британского конкурса "Дерево года 2017". Об этом ТАСС рассказал во вторник Боб Бэгли, директор группы по поддержке парка Сэйес-корт, на территории которого с 1698 года произрастает это дерево с раскидистой кроной.

"В ближайшем будущем парку предстоит большая трансформация, он в два раза увеличится в размерах, и для того, чтобы люди больше узнали о нем, мы впервые решили подать заявку на участие этого дерева в конкурсе, сумев попасть в "короткий список", - сообщил он.

Бэгли выразил уверенность, что шелковица без сомнения заслужила право претендовать на победу. "За более чем 300 лет это дерево стало свидетелем промышленной революции в Англии, масштабной реорганизации Лондона, двух мировых войн, событий XX века, а оно продолжает цвести и давать плоды в конце каждого лета на радость местным жителям, которые приходят и собирают их. Эта история о несгибаемой жизненной силе заставляет многих лондонцев задумываться о нашем месте на Земле", - добавил Бэгли.

В пресс-службе благотворительной организации Woodland Trust, ежегодно проводящей конкурс, ТАСС сообщили, что всего в "короткий список" попали 10 деревьев Англии, и по 6 деревьев Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. "Голосование в интернете будет вестись вплоть до 8 октября, а победитель будет назван позднее в этом году", - сообщил пресс-секретарь организации Энди Бонд. Он пояснил, что победитель в национальном конкурсе получит право представлять на конкурсе "Европейское дерево года".

В 1698 году Петр I прожил со своей свитой почти четыре месяца в доме сэра Джона Эвелина в Сэйес-корте в Лондоне, куда он прибыл для того, чтобы постичь искусство кораблестроения. Перед отъездом в Россию он и посадил дерево. По одной версии, это было сделано по просьбе гостеприимного хозяина - британского короля Вильгельма III. По другой, таким способом царь попытался извинился за то, что дом, в котором остановилась его команда, был возвращен, мягко выражаясь, в весьма потрепанном состоянии.

В 2002 году у могучего дерева, обнесенного решеткой, появилась мемориальная доска в память о трехсотлетии визита Петра I в Англию.