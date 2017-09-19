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Эпизод боев за Ленинград 1942 года реконструируют на Невском пятачке

Общество
19 сентября, 20:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, сентября. /ТАСС

Для проведения фестиваля выделено два подлинных танка Т-38, которые "были подняты со дна, отреставрированы и поставлены на ход"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Реконструкторы восстановят на Невском пятачке эпизод третьей Синявинской операции - попытки советских войск прорвать блокаду Ленинграда в августе 1942 года. Об этом рассказали во вторник журналистам организаторы военно-исторического фестиваля "Плацдарм Невский пятачок", который пройдет в Санкт-Петербурге 24 сентября и в рамках которого состоится реконструкция.

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"Основная цель нашего проекта - рассказать о тех страницах истории, которые, к сожалению, остались в тени больших побед, которые из-за трагических событий, нелепых случайностей или целенаправленных действий не оказались во всеобщей памяти текущего поколения", - сказал председатель оргкомитета фестиваля Павел Желтов.

Фестиваль "Плацдарм Невский пятачок" соберет более 300 реконструкторов из разных регионов России и пройдет на территории мемориала "Невский пятачок". Невский пятачок - плацдарм на восточном берегу Невы в районе поселка Невская Дубровка, здесь проходили ожесточенные бои, в которых советские войска не один раз пытались прорвать блокаду в ходе битвы за Ленинград в 1941-1943 годах.

Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа Российского военно-исторического общества выделит для проведения фестиваля два подлинных малых танка Т-38, которые попали под обстрел при попытке форсирования Невы в годы Великой Отечественной войны. "Танки были подняты со дна, отреставрированы и поставлены на ход. На фестивале их используют для восстановления событий, когда советские войска предприняли попытку форсирования Невы", - сообщила руководитель пресс-службы центра Анна Тотьмянина.

Фестиваль проводится в третий раз, два предыдущих рассказывали о событиях 1941 года, форсировании Невы, образовании Невского пятачка, первой и второй Синявинских наступательных операциях, сообщают организаторы. Фестиваль пройдет при поддержке Российского военно-исторического общества, выделившего грант на его проведение. Участие в фестивале примет также музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда".

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блокада Ленинграда Ленинградская область Великая Отечественная война
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