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Первый компьютерный томограф заработает в Южной Осетии к концу года

Общество
19 сентября, 21:26 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 19, сентября. /ТАСС

Отмечается, что строительство клинической больницы идет по графику

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ЦХИНВАЛ, 19 сентября. /ТАСС/. В новом комплексе республиканской клинической больницы Южной Осетии установят первый в республике компьютерный томограф и введут процедуру гемодиализа, который ранее здесь не проводился. Ход строительных работ операционно-хирургического корпуса медучреждения во вторник проинспектировал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, сообщает корреспондент ТАСС.

По словам Кузнецова, в новом хирургическом корпусе должны быть учтены все нормы безопасности, все "должно быть сделано из соответствующих стройматериалов". "Радует, что есть соответствующее оборудование, которое позволит поступившему пациенту провести необходимую диагностику на месте и назначить лечение, и жителям Южной Осетии уже не надо будет выезжать для этого за пределы республики", - добавил он.

И. о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Эдуард Дзагоев, в свою очередь, отметил, что строительство идет согласно графику. "Сложных вопросов на данном объекте нет. У нас проплачены авансы, закуплено все оборудование, наиболее габаритное из них в том числе компьютерный томограф уже устанавливаются", - сказал Дзагоев.

Строительство операционно-хирургического корпуса Республиканской больницы с отделением гемодиализа и центральным стерилизационным отделением (ЦСО) в городе Цхинвал началось в 2015 году в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. Общая сметная стоимость объекта, площадь которого составляет более 4,6 тыс. кв. м превышает 600 млн рублей. Сроки сдачи определены до конца 2017 года. Подрядчики заверили, что уложатся в срок и объект будет сдан в эксплуатацию в конце года.

В целом на реализацию трехлетней инвестиционной программы из российского бюджета выделено 9,1 млрд рублей. Из них на развитие медицинского кластера было отведено порядка 1,5 млрд.

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