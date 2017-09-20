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ВОЗ: устойчивость бактерий к антибиотикам может оставить человечество без защиты

Общество
20 сентября, 1:18 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 20, сентября. /ТАСС

Как отмечается в докладе, большинство лекарств - это "модификации существующих классов антибиотиков", что представляет собой "краткосрочное решение"

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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Человечество может остаться без защиты от болезнетворных бактерий ввиду их растущей устойчивости к антибиотикам. К этой проблеме привлекла внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном в среду в Женеве докладе.

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"Устойчивость к противомикробным препаратам представляет собой чрезвычайную проблему для мирового здравоохранения, которая может серьезно угрожать прогрессу в современной медицине, - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. - Необходимо срочно увеличить инвестиции в исследования и разработки, касающиеся устойчивых к антибиотикам инфекций, включая туберкулез". В противном случае, подчеркнул он, человечество "будет отброшено назад в те времена, когда люди боялись обычных инфекций и рисковали своими жизнями во время незначительных операций".

Как отмечается в докладе, большинство используемых сейчас лекарств - это "модификации существующих классов антибиотиков", что представляет собой "краткосрочное решение". Эксперты обращают внимание на то, что вариантов лечения наиболее опасных инфекций очень немного. К таким болезням относится, в частности, туберкулез, уносящий ежегодно 250 тыс. жизней.

В ВОЗ встревожены тем, что за последние 70 лет на рынке появились только два антибиотика для лечения устойчивого к лекарствам туберкулеза. По словам директора Глобальной программы ВОЗ по туберкулезу Марио Равиглионе, чтобы положить конец туберкулезу, необходимо "ежегодно направлять более $800 млн на разработку новых противотуберкулезных лекарств".

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Специалисты обратили внимание также на дефицит вариантов борьбы с такими патогенами, как Acinetobacter (ацинетобактеры) и Enterobacteriaceae (энтеробактерии), представляющими особую угрозу для пациентов в больницах. ВОЗ составила список из 12 групп бактерий, обладающих исключительной устойчивостью к антибиотикам.

В ВОЗ вместе с тем считают, что одних только эффективных методов лечения недостаточно для противодействия растущей резистентности микробов. Организация призывает страны улучшить превентивные мероприятия в здравоохранении и применять антибиотики надлежащим образом. Специалисты подчеркивают, что устойчивость бактерий к противомикробным препаратам развивается со временем естественным образом, обычно в результате генетических изменений. Однако неправильное и чрезмерное применение таких препаратов ускоряет этот процесс.

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