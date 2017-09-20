Кадыров вместе с Тимати пожарил бургеры для жителей Грозного

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров и российский исполнитель Тимати пожарили для жителей Грозного бургеры в день официального открытия в городе ресторана быстрого обслуживания Black Star Burger, передает с места корреспондент ТАСС.

"Мы уже приготовили более 500 бургеров для гостей и жителей Грозного и надеемся сегодня довести эту цифру до тысячи. Глава Чечни Рамзан Кадыров надел черные перчатки, а значит - он будет жарить для вас самые сочные и мощные бургеры", - представил Тимати главу Чечни, который поприветствовав собравшихся, начал жарить бургеры на импровизированной сцене перед рестораном.

Площадь ресторана в Грозном составляет 350 метров, его вместимость рассчитана на 180 человек одновременно. В штате Black Star Burger будут работать 140 сотрудников. Для обучения грозненского персонала в Чечню приехали 20 специалистов из московских ресторанов.

"Особенность в том, что у нас в Москве только некоторые продукты халяль, а здесь в Грозном все. В интерьере также использованы национальные орнаменты Чечни и помещение более просторное", - сообщил ТАСС Юрий Левитас, совладелец Black Star Burger. трамп расследование россияТимати

Первая бургерная Black Star Burger была открыта в Москве на Новом Арбате осенью 2016 года, вторая в 2017 на Цветном бульваре. Заведение прославилось тем, что к бургерам посетителям выдают черные перчатки, чтобы те не испачкались, а также длинными очередями.