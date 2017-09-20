Кадыров вместе с Тимати пожарил бургеры для жителей Грозного

В Мексике в результате землетрясения погибли не менее 79 человекПроисшествия 20 сентября, 1:02
МИД заявил о готовности Москвы к встречным шагам, если Лондон скорректирует политику по РФПолитика 20 сентября, 0:58
Четыре гола Месси позволили "Барселоне" разгромить "Эйбар" в чемпионате ИспанииСпорт 20 сентября, 0:52
Макрон назвал жену опорой и частью самого себяОбщество 20 сентября, 0:52
"Спартак" сыграет с "Кубанью" в матче Кубка России по футболуСпорт 20 сентября, 0:40
Алексей Сорокин может быть выбран в совет Международной федерации футболаСпорт 20 сентября, 0:31
В Большом театре простятся с Зурабом СоткилавойКультура 20 сентября, 0:20
Базаревич останется на посту главного тренера сборной России по баскетболуСпорт 19 сентября, 23:27
Нетаньяху потребовал изменить или отменить соглашение по ядерной программе ИранаМеждународная панорама 19 сентября, 22:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров и российский исполнитель Тимати пожарили для жителей Грозного бургеры в день официального открытия в городе ресторана быстрого обслуживания Black Star Burger, передает с места корреспондент ТАСС.
"Мы уже приготовили более 500 бургеров для гостей и жителей Грозного и надеемся сегодня довести эту цифру до тысячи. Глава Чечни Рамзан Кадыров надел черные перчатки, а значит - он будет жарить для вас самые сочные и мощные бургеры", - представил Тимати главу Чечни, который поприветствовав собравшихся, начал жарить бургеры на импровизированной сцене перед рестораном.
Площадь ресторана в Грозном составляет 350 метров, его вместимость рассчитана на 180 человек одновременно. В штате Black Star Burger будут работать 140 сотрудников. Для обучения грозненского персонала в Чечню приехали 20 специалистов из московских ресторанов.
"Особенность в том, что у нас в Москве только некоторые продукты халяль, а здесь в Грозном все. В интерьере также использованы национальные орнаменты Чечни и помещение более просторное", - сообщил ТАСС Юрий Левитас, совладелец Black Star Burger. трамп расследование россияТимати
Первая бургерная Black Star Burger была открыта в Москве на Новом Арбате осенью 2016 года, вторая в 2017 на Цветном бульваре. Заведение прославилось тем, что к бургерам посетителям выдают черные перчатки, чтобы те не испачкались, а также длинными очередями.