В посольстве РФ в Мексике нет информации о пострадавших при землетрясении россиянах

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ТАСС, 20 сентября. Посольство России в Мексике не получало информации о том, что кто-либо из россиян пострадал во вторник в результате землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщил по телефону в беседе с корреспондентом ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Андрей Трояновский.
"Мы поддерживаем постоянный контакт с дежурными службами, с Красным Крестом, - отметил он. - Пока к нам не поступало информации о том, что кто-то из россиян пострадал при землетрясении". "Здание посольства не пострадало", - добавил он.
По словам Трояновского, в посольство обратились две туристки из России, обеспокоенные подземным толчком. "С ними встретились, предоставили всю необходимую информацию, в том числе и о возможности вылететь на родину", - добавил он.
Согласно данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.
По информации агентства Reuters, жертвами землетрясения стали по меньшей мере 134 человека.