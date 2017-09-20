Во Владивостоке начал работу Тихоокеанский юридический форум

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Правовые аспекты освоения Арктики и развития Северного морского пути и Шелкового морского пути, перспективы противодействия коррупции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и другие актуальные вопросы рассматривают юристы из России и стран АТР на открывшемся в среду во Владивостоке Тихоокеанском юридическом форуме. Он проходит на площадках Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Всего в программе форума - восемь профильных международных конференций по широкому кругу правовых вопросов. В обсуждениях принимают участие более 180 юристов из России, Японии, Республики Корея, Китая и США, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Особое внимание Арктике

В центре внимания участников Международной конференции "Правовой статус Арктики и прибрежных морских территорий" окажутся три блока вопросов, рассказала ТАСС перед началом форума заместитель директора Юридической школы ДВФУ Наталья Присекина.

"Планы по освоению Арктики ставят перед нашей страной не только экономические, технологические и социальные задачи, при ближайшем рассмотрении становится понятной необходимость разрешения некоторых чисто юридических проблем, которые условно можно объединить в три группы", - рассказала представитель ДВФУ.

По ее словам, в первую очередь речь идет об устранении противоречий при определении правового статуса Северного морского пути, который должен рассматриваться "только как национальная логистическая магистраль под исключительной юрисдикцией Российской Федерации".

Второй блок вопросов касается создания привлекательной среды для ведения экономической деятельности, которая включает в себя разработку и внедрение стимулирующего правового режима, способного заинтересовать инвесторов.

"Наконец, в-третьих, это проблема юридических гарантий природоохранного и социального характера, призванных защитить уникальную и хрупкую арктическую среду от неминуемого, в случае активного освоения, разрушения", - отмечает эксперт.

Шелковый морской путь

Еще одна конференция форума - "Стратегии Шелкового морского пути для России и Китая: право, экономика, история и культура". По словам Присекиной, темой обсуждения станет комплекс долгосрочных планов правительства КНР и крупнейших участников международного бизнеса по обустройству и оптимизации морского сообщения между Западной Европой и восточным побережьем Китая.

"Данные стратегии включают в себя планы установления максимально безопасных и выгодных режимов торгового судоходства в акваториях Юго-восточной Азии, Индийском океане и у побережья Восточной Африки. При этом проект Шелкового морского пути представляется в известном смысле альтернативным по отношению к Шелковому трансазиатскому или евразийскому пути, на создание и обустройство которого запланированы колоссальные китайские инвестиции", - отмечает эксперт ДВФУ.

Для российского Дальнего Востока этот проект наиболее интересен. Так, через территорию Приморья проходят основные транспортные коридоры, по которым товары из КНР могут доставляться в российские порты и из них отправляться по морскому пути в Европу.

Тихоокеанский юридический форум проводится во Владивостоке в третий раз. Среди других вопросов, которые предстоит обсудить на международных конференциях до 29 сентября - борьба с коррупцией, морское право, ответственность за нарушение законодательства об охране животного мира и противодействия терроризму и экстремизму в России и АТР.