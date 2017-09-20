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Бизнесмен выиграл в лотерею крупнейшую в истории Малайзии сумму

Общество
20 сентября, 4:39 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 20, сентября. /ТАСС

Мужчина рассказал, что играет в лотерею четыре года подряд, неизменно выбирая цифры, совпадающие с номером своего автомобиля

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СИНГАПУР, 20 сентября. /ТАСС/. Малайзийский бизнесмен из штата Пинанг стал обладателем рекордного в истории страны выигрыша в национальную спортивную лотерею - 69,6 млн рингит (около $16,6 млн). Об этом сообщила в среду газета The Straights Times. Имя 40-летнего счастливчика не называется.

Мужчина рассказал, что играет в эту лотерею четыре года подряд, неизменно выбирая цифры, совпадающие с номером своего автомобиля. На этот раз он решил изменить традиции и приобрел случайные комбинации. Победитель сообщил, что часть выигрыша намерен отдать на благотворительность, другие пойдут на погашение задолженностей по кредитам, а также инвестиции в недвижимость.

Предыдущий крупнейший выигрыш в Малайзии был зафиксирован в 2012 году, тогда сумма джекпота составила 57 млн рингит ($13,5 млн).

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