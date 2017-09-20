Генсек ООН: последние ураганы в Атлантике говорят о срочности борьбы с изменением климата

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Сильнейшие Ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария", сформировавшиеся в Атлантическом океане, а также наводнения в Южной Азии свидетельствуют о срочной необходимости мер по борьбе с изменением климата. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе совещания в Нью-Йорке на уровне глав государств.

"Ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария", а также масштабные наводнения в Южной Азии - это всего лишь последний наглядный пример того, почему нам срочно необходимо бороться с изменением климата. Подобные явления будут все более частыми и яростными, а также будут провоцировать все более серьезные гуманитарные и экономические последствия", - сказал административный глава всемирной организации. Гутерриш. Он привел данные, согласно которым в прошлом году более 24 млн человек стали беженцами из-за стихийных бедствий. При этом число экстремальных природных явлений с 1970 года увеличилось в четыре раза, отметил генеральный секретарь.

По его словам, текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, данных при вступлении в Парижское соглашений, недостаточно для того, чтобы удержать рост температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Гутерриш напомнил, что в 2020 году будет проведен обзор выполнения договоренностей, отметив, что к тому времени страны - участники соглашения должны поставить себе более амбициозные цели.

Генсек ООН призвал государства перестраивать экономику, развивая экологически чистую инфраструктуру. Он сообщил, что за последнее десятилетие объем инвестиций в этот сектор достиг почти $300 млрд.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 4 ноября соглашение вступило в силу для стран, присоединившихся к документу. По состоянию на 19 сентября документ ратифицировали 160 государств. Китай и США, на долю которых приходится почти 38% общемирового объема выбросов парниковых газов, стали участниками договора в сентябре 2016 года.

После вступления в должность в январе этого года президент США Дональд Трамп открыто подвергал соглашение критике, утверждая, что оно наносит ущерб американским экономическим интересам. В августе Соединенные Штаты начали процесс выхода из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата, который займет более двух лет.