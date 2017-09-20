В Приморье открылся Центр по сохранению дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Центр по сохранению дальневосточного леопарда открылся в среду в поселке Барабаш в Хасанском районе на юго-западе Приморского края. Он разместился в новой центральной усадьбе национального парка "Земля леопарда", сообщает пресс-служба парка.

"В поселке Барабаш завершено возведение центральной усадьбы национального парка "Земля леопарда". Объект стал крупнейшим в мире центром по сохранению дальневосточного леопарда, а его ввод в строй даст старт новой вехе в деле изучения и охраны самых редких крупных кошек планеты", - сказал ТАСС представитель национального парка.

По его словам, на площади в пять гектаров на окраине поселка Барабаш появился парк с несколькими зданиями. Примечательно, что отдельные парковые зоны выполнены в виде отпечатков лап леопардов. На одном из таких "отпечатков" расположилась детская площадка.

В зданиях усадьбы также разместились штаб оперативного реагирования, из которого координируется борьба с браконьерами и лесными пожарами, гараж с автопарком техники высокой проходимости, служебный и гостиничный жилой корпус, музей, большой зал переговоров, помещения для лекций и семинаров.

"Нам удалось создать место, в котором размыты границы между природой и человеком, где на благо популяции дальневосточного леопарда и его дома смогут трудиться десятки сотрудников нашей дирекции. Центральная усадьба - это лицо "Земли леопарда", здесь мы можем представить территорию и все биоразнообразие, все возможности для науки и обучения. Усадьба станет дискуссионной и диалоговой площадкой для представителей власти, ученых, экологов. Она также может быть и своеобразным культурным центром для местных жителей, который способен стать толчком к развитию экологического туризма в Хасанском районе", - отметила директор парка Татьяна Барановская.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан пять лет назад, в 2012 году для сохранения редчайших дальневосточных леопардов, которых на тот момент в дикой природе оставалось около 35 особей. Общая площадь парка - 282 тыс. га. За небольшой срок работы удалось не только стабилизировать численность редкого подвида, но добиться существенного увеличения его численности. Сейчас дальневосточные леопарды обитают в Приморье и в Китае, а их общая численность оценивается примерно в 80 особей.